Noida Illegal Construction: नोएडा प्राधिकरण में अवैध निर्माण पर सख्ती, सीईओ ने जताई नाराजगी, दिए कड़े निर्देश

नोएडा सीईओ ने अवैध निर्माण रोकने को एफआईआर व सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए।
Aug 19, 2025, 05:45 AM
नोएडा:  नोएडा अधिसूचित क्षेत्र में बढ़ते अवैध निर्माणों को लेकर सोमवार को नोएडा प्राधिकरण में मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आयोजित की गई।

बैठक में लेखपालवार स्थिति की समीक्षा की गई और अवैध निर्माण के विरुद्ध की गई कार्यवाही जैसे नोटिस जारी करना, एफआईआर दर्ज कराने के लिए थाने में शिकायत देना आदि बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा हुई।

सीईओ ने अवैध निर्माणों के विरुद्ध अब तक की ढीली कार्यवाही पर गहरी नाराजगी व्यक्त की और अधिकारियों व कर्मचारियों को कड़े निर्देश जारी किए।

उन्होंने कहा कि ग्रामवार, खसरा नम्बरवार और अतिक्रमणकर्तावार विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर संबंधित थानों में एफआईआर दर्ज कराई जाए। वहीं, जिन प्रकरणों में पूर्व में दी गई तहरीरों पर एफआईआर दर्ज नहीं हुई है, उनमें प्रभावी पैरवी की जाए और रिपोर्ट उच्चाधिकारियों को सौंपी जाए।

इसके अलावा, अवैध निर्माण के विरुद्ध जारी नोटिस, दर्ज एफआईआर, सील भवन और थानों में दी गई तहरीरों की विस्तृत सूची तैयार करने के भी निर्देश दिए गए। साथ ही, जन सामान्य को जागरूक करने के लिए लगाए गए जीर्ण-शीर्ण बोर्डों की मरम्मत और आवश्यकता के अनुसार नए बोर्ड लगाने का आदेश दिया गया।

सीईओ ने यह भी कहा कि नोएडा के डूब क्षेत्र में हो रहे अवैध निर्माणों को रोकने के लिए जिला प्रशासन, सिंचाई विभाग और पुलिस विभाग से समन्वय कर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

उन्होंने लेखपालों को वर्क सर्किल के साथ मिलकर सक्रिय भूमिका निभाने के निर्देश दिए और चेतावनी दी कि शिथिलता बरतने की स्थिति में संबंधित लेखपाल की जवाबदेही तय कर कठोर कार्रवाई की जाएगी।

बैठक में विशेष कार्याधिकारी महेंद्र प्रसाद, क्रान्ति शेखर, अरविन्द कुमार सिंह, उप महाप्रबन्धक (सिविल) विजय कुमार रावल तथा भूलेख विभाग के राजस्व निरीक्षक व लेखपाल मौजूद रहे।

 

