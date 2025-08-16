भारत समाचार

Noida Society Accident : आम्रपाली प्लेटिनम सोसायटी में हादसा, बच्ची के सिर पर गिरी ईंट, गंभीर रूप से घायल

नोएडा सोसायटी में बच्ची पर ईंट गिरी, सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल
Aug 16, 2025, 01:02 PM
नोएडा : आम्रपाली प्लेटिनम सोसायटी में हादसा, बच्ची के सिर पर गिरी ईंट, गंभीर रूप से घायल

नोएडा:  नोएडा के सेक्टर-119 स्थित आम्रपाली प्लेटिनम सोसायटी में एक बड़ा हादसा हुआ, जिसने न केवल एक परिवार को दहला दिया, बल्कि सोसायटी के अन्य निवासियों में भी भय का माहौल पैदा कर दिया।

जानकारी के अनुसार, 12 वर्षीय एक बच्ची जब ट्यूशन पढ़कर अपने घर लौट रही थी, तभी अचानक उसके सिर पर ऊपरी मंजिल से भारी ईंट का टुकड़ा आकर गिर गया। यह घटना उस समय हुई जब बच्ची अपने टावर की ओर बढ़ रही थी।

25वीं मंजिल से गिरी ईंट के कारण बच्ची के सिर पर गहरा घाव हो गया। घटना के तुरंत बाद आसपास मौजूद लोगों ने बच्ची के परिजनों को सूचना दी और घायल अवस्था में तुरंत अस्पताल ले जाया गया।

डॉक्टरों ने प्राथमिक जांच के बाद उसके सिर में 10 टांके लगाए। फिलहाल, बच्ची की हालत स्थिर बताई जा रही है, लेकिन इस हादसे ने सोसायटी के निवासियों की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

सोसायटी के लोगों का कहना है कि ऊपरी मंजिलों से इस तरह मलबा या निर्माण सामग्री का गिरना एक आम समस्या बन चुकी है। कई बार छोटे-छोटे टुकड़े नीचे गिरते रहते हैं, लेकिन इस बार सीधे किसी के सिर पर ईंट गिरने से बड़ी दुर्घटना हो गई। हादसे के बाद से पूरे परिसर में दहशत का माहौल है और लोग अपने बच्चों को सोसायटी के भीतर अकेले निकलने देने से भी डर रहे हैं।

यह पहली बार नहीं है जब नोएडा या ग्रेटर नोएडा वेस्ट की किसी सोसायटी से इस तरह की घटना सामने आई हो। कई सोसायटी में पहले भी ऊपरी मंजिल से प्लास्टर, ईंट या सरिया गिरने की शिकायतें मिल चुकी हैं। इन घटनाओं में लोगों को चोटें भी आईं और कई बार नीचे खड़ी गाड़ियों को भी भारी नुकसान पहुंचा।

निवासियों का कहना है कि बिल्डरों और प्रबंधन की लापरवाही के कारण ऐसी समस्याएं लगातार बनी हुई हैं।

 

 

