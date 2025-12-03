Noida AirportTheft : जेवर एयरपोर्ट से एल्युमीनियम केबल चोरी का पर्दाफाश, साइट इंजीनियर समेत 4 गिरफ्तार

ग्रेटर नोएडा: निर्माणाधीन नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जेवर से बड़ी मात्रा में एल्युमीनियम केबल चोरी कर कबाड़ में बेचने वाले गिरोह का इकोटेक प्रथम थाने की पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया। पुलिस ने गिरोह के चार सदस्यों को गिरफ्तार किया। साथ ही उनके कब्जे से करीब 15 लाख रुपए कीमत के 7 बंडल एल्युमीनियम केबल, एक फर्जी नंबर प्लेट वाला टाटा कैंटर और एक मारुति स्विफ्ट कार बरामद की गई है।

आश्चर्यजनक रूप से चोरी में एक कंपनी के साइट इंजीनियर की संलिप्तता भी सामने आई है। जानकारी के मुताबिक, थाना इकोटेक प्रथम की पुलिस टीम रात में जीबीयू चौराहे पर वाहन चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान दनकौर की ओर से एक टाटा कैंटर और उसके पीछे चल रही स्विफ्ट कार आती दिखाई दी। पुलिस द्वारा रोकने का संकेत देने पर दोनों वाहनों के चालक नहीं रुके और फरार होने का प्रयास करने लगे।

पुलिस ने तेजी दिखाते हुए अपनी गाड़ी आगे लगाकर दोनों वाहनों को रोक लिया। जांच में कैंटर पर फर्जी नंबर प्लेट लगी मिली। वाहन की तलाशी में पीछे एल्युमीनियम के काले और पीले मोटे केबल के 7 बंडल भरे हुए मिले। पूछताछ में ड्राइवर ने खुलासा किया कि ये केबल निर्माणाधीन जेवर एयरपोर्ट से चोरी किए गए हैं और चोरी में एयरपोर्ट से जुड़े कर्मचारी भी शामिल हैं।

गिरफ्तार किए गए आरोपियों में शिवम शर्मा, निवासी लालपुर, टप्पल, अलीगढ़ (उम्र 22 वर्ष)—एक कंपनी में साइट इंजीनियर, इरशाद अहमद, निवासी टिकरिया, सिद्धार्थनगर (उम्र 23 वर्ष)—कैंटर चालक, मोहम्मद सिराज, निवासी टिकरिया, सिद्धार्थनगर (उम्र 21 वर्ष)—कैंटर हेल्पर, और इजहार उर्फ सोनू, निवासी टिकरिया, सिद्धार्थनगर, हाल निवासी सोनिया विहार, दिल्ली (उम्र 26 वर्ष)—कबाड़ी शामिल हैं। इनके पास से पुलिस को 7 बंडल एल्युमीनियम केबल (मूल्य लगभग 15 लाख), फर्जी नंबर प्लेट लगा टाटा कैंटर, एक फर्जी नंबर प्लेट, और एक मारुति स्विफ्ट कार बरामद हुई है।

पुलिस के अनुसार, गिरोह एयरपोर्ट निर्माण स्थल पर लगे नए केबलों को योजनाबद्ध तरीके से चोरी कर कबाड़ी के माध्यम से बेच रहा था। पुलिस अब इस मामले में एयरपोर्ट साइट पर कार्यरत अन्य संदिग्ध कर्मचारियों की भूमिका की भी जांच कर रही है।

--आईएएनएस