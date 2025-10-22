Noida Air Pollution : प्रदूषण का स्तर बेहद खराब, नोएडा और ग्रेटर नोएडा में एक्यूआई 300 पार

भारत समाचार

Oct 22, 2025, 06:15 AM
नोएडा: दीपावली के एक दिन बाद बुधवार को भी नोएडा में प्रदूषण के स्तर में कोई सुधार देखने को नहीं मिल रहा है। प्रदूषण का स्तर बेहद खराब श्रेणी में पहुंच गया है। दीपावली पर हुई आतिशबाजी के बाद से हवा जहरीली हो गई है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में एयर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआई) 300 के पार पहुंच गया है।

नोएडा और ग्रेटर नोएडा में बुधवार सुबह से धुएं की चादर ने शहर को ढक रखा है। इसकी वजह से लोगों को सांस लेने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। एयर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआई) 300 के पार पहुंचने से लोग घर से कम निकल रहे हैं। जो निकल भी रहे हैं, वे मास्क लगा रहे हैं।

दीपावली की रात हुई जमकर आतिशबाजी ने हवा में जहरीले कणों की मात्रा बढ़ा दी है। हवा की रफ्तार धीमी होने और तापमान में उतार-चढ़ाव से यह परतें अब ठहर-सी गई हैं। मौसम विज्ञान केंद्र का कहना है कि अगले कुछ दिनों तक यह स्थिति बनी रह सकती है, हालांकि बंगाल की खाड़ी में बन रहे निम्न दबाव क्षेत्र से 25 अक्टूबर के आसपास हल्की बारिश की संभावना है, जो इस जहरीली धुंध को धो सकती है।

नोएडा के सेक्टर 62 में एयर क्वालिटी इंडेक्स 290 दर्ज किया गया, तो नोएडा के सेक्टर 116 में एयर क्वालिटी इंडेक्स 350, ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क 5 में एयर क्वालिटी इंडेक्स 265 और ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क 3 में एयर क्वालिटी इंडेक्स 266 दर्ज किया गया है, जिससे सुबह ऑफिस जाने वालों को सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है।

मौसम विभाग ने कहा कि लोगों को सुरक्षित रहने की जरूरत है। लोग घर से बाहर निकलें तो मुंह पर मास्क लगातार रखें। विशेषज्ञों का कहना है कि इस स्तर पर प्रदूषण बच्चों, बुजुर्गों और अस्थमा के मरीजों के लिए बेहद जोखिम भरा हो सकता है। इसलिए बिना किसी काम के घर से निकलने के लिए मना किया है।

वहीं, सुप्रीम कोर्ट की ओर से पटाखों के इस्तेमाल पर लगाए गए प्रतिबंधों के बाद भी एनसीआर के कई हिस्सों में दीपावली की रात जमकर आतिशबाजी हुई, जिसके बाद से एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार खराब होता जा रहा है।

 

 

 

