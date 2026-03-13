NLC Recruitment 2026 : एनएलसी में एयरपोर्ट डायरेक्टर के पद पर निकली वैकेंसी, 9 अप्रैल तक आवेदन का मौका

नई दिल्ली: भारत सरकार के कोयला मंत्रालय के अधीन केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एनएलसी) ने एयरपोर्ट डायरेक्टर के एक पद पर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है।

एनएलसी की ओर से जारी पदों के लिए ऑनलाइन मोड में आवेदन प्रक्रिया 12 मार्च से शुरू हो गई है और आवेदन की अंतिम तिथि 9 अप्रैल निर्धारित की गई है। ऐसे में जो योग्य और इच्छुक उम्मीदवार एप्लीकेशन फॉर्म भरने की सोच रहे हैं, वे लास्ट डेट के शाम 5 बजे तक अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म जमा कर सकते हैं।

आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के पास मान्यता प्राप्त संस्थान या यूनिवर्सिटी से संबंधित पद अनुसार ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। इसी के साथ कैंडिडेट्स के पास अन्य निर्धारित पात्रता का होना अनिवार्य है।

उम्मीदवारों की अधिकतम आयु 63 साल निर्धारित की गई है। वहीं, आरक्षित श्रेणी से आने वाले कैंडिडेट्स को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी। संबंधित पद के लिए योग्य उम्मीदवार का चयन पर्सनल इंटरव्यू और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर किया जाएगा, जिसके बाद चयनित कैंडिडेट की सैलरी 90,000 रुपए प्रतिमाह होगी।

उम्मीदवारों को अपने वर्ग के अनुसार निर्धारित आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन मोड में करना होगा, जिसके बाद ही उनके आवेदन को स्वीकार किया जाएगा, जो अनारक्षित श्रेणी के लिए 854 रुपए और आरक्षित श्रेणी से आने वाले कैंडिडेट्स के लिए 354 रुपए निर्धारित है।

ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उम्मीदवार सबसे पहले एनएलसी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। होम पेज पर जाने के बाद जारी पद से संबंधित आवेदन लिंक पर क्लिक करें। इसके बाद रजिस्ट्रेशन कर लॉगिन करें। फिर फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारियों को दर्ज करें। मांगे गए सभी डॉक्यूमेंट्स को सही साइज और फॉन्ट में अपलोड करें। फिर आवेदन शुल्क का भुगतान कर फॉर्म सबमिट कर दें। लास्ट में एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंटआउट भविष्य के लिए निकाल लें।

--आईएएनएस