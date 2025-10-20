भारत समाचार

Bihar Assembly Elections : बिहार में एनडीए सरकार ने विकास की धारा को घर-घर तक पहुंचाया: नित्यानंद राय

नित्यानंद राय बोले—महागठबंधन स्वार्थी, बिहार को फिर नहीं चाहिए जंगलराज
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Oct 21, 2025, 03:10 AM
बिहार में एनडीए सरकार ने विकास की धारा को घर-घर तक पहुंचाया: नित्यानंद राय

पटना: बिहार विधानसभा चुनाव के बीच केंद्रीय गृह राज्य मंत्री और भाजपा सांसद नित्यानंद राय ने महागठबंधन पर निशाना साधा है।

उन्होंने कहा कि राजद, कांग्रेस, और कम्युनिस्ट जो घमंडियां गठबंधन हैं, उन लोगों ने जो दृश्य उत्पन्न किया है उससे साफ जाहिर है कि वहां पर स्वार्थ की टकराहट हो रही है। उन्होंने कहा कि यह गठबंधन स्वार्थ के लिए है। राजद और कांग्रेस परिवारवाद पार्टी हैं।

उन्होंने कहा कि ये पार्टियां परिवार से बाहर सोचती नहीं हैं। उसके संस्कार में भ्रष्टाचार और अपराधियों को संरक्षण देना है। जहां स्वार्थ की राजनीति होगी, वहां विकास पीछे छूट जाता है।

उन्होंने कहा कि उन्हें बिहार के विकास से कोई मतलब नहीं है। इसलिए स्वार्थ की राजनीति करने वालों को बिहार की जनता सबक सिखाएगी। बिहार के लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास पर विश्वास है।

नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने विकास की धारा को घर-घर तक पहुंचाया है। विकास ही हमारा आधार है और जनता विकास है।

केंद्रीय राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने इससे पहले कहा कि लालू परिवार की वजह से बिहार को बड़ी बदनामी मिली थी, जिसे बिहार की जनता अच्छी तरह जानती है। जनता समझती है कि 15 साल में बिहार की बदनामी और विकास न होना राजद के शासनकाल के कारण हुआ।

उन्होंने आगे कहा कि 15 साल के जंगलराज में बिहार में और भी बहुत सारे घोटाले हुए, जिसके कारण हजारों करोड़ रुपए लालू परिवार के पास गए, जिससे बिहार का विकास बाधित हुआ। इन घोटालों से बिहार बहुत बदनाम भी हुआ है। रेल मंत्री रहते हुए लालू प्रसाद यादव ने जो घोटाला किया, वह राष्ट्रव्यापी था। बिहार में इन लोगों ने कई घोटाले किए।

नित्यानंद राय ने कहा कि अब 2025 के चुनाव की घोषणा हो चुकी है। बिहार की जनता 'जंगलराज' स्थापित करने वाली भ्रष्टाचारी पार्टी और परिवार को कभी बर्दाश्त नहीं करेगी और कभी सत्ता नहीं सौंपेगी।

 

Nityanand RaiBJPBihar PoliticsMahagathbandhanCongressBihar Elections 2025RJD

Related posts

Loading...

More from author

Loading...