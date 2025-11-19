Massive Mandate Moment : 10वीं बार सीएम पद की शपथ लेंगे नीतीश कुमार: संजय झा

पटना: बिहार की राजधानी पटना स्थित गांधी मैदान में 20 नवंबर को 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ नीतीश कुमार लेंगे। इस बात की जानकारी जदयू सांसद संजय झा ने दी।

जदयू सांसद संजय झा ने कहा कि यह पार्टी के लिए गौरव की बात है कि उनके नेता की लोकप्रियता इतनी ज्यादा है। बिहार की जनता ने उन्हें फिर से पांच साल सेवा करने के लिए मौका दिया है।

आईएएनएस से बातचीत में उन्होंने कहा कि हमारी पूरी पार्टी के लिए यह बहुत बड़ा दिन है। नीतीश कुमार का दसवीं बार शपथ लेंगे और लोगों का हमारे नेता पर इतना अटूट विश्वास है।

उन्होंने कहा कि आज सुबह 11 बजे जदयू विधायक दल की बैठक होगी और उस बैठक में नीतीश कुमार को एक बार फिर नेता चुना जाएगा। दोपहर 3 बजे विधानसभा के सेंट्रल हॉल में एनडीए विधायक दल की बैठक होगी, जहां उन्हें फिर से नेता चुना जाएगा। उसके बाद राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने की प्रक्रिया शुरू होगी।

शपथ ग्रहण समारोह से पहले केंद्रीय राज्य मंत्री राज भूषण निषाद ने कहा कि आज बैठक में तय होगा कि भाजपा से हमारा नेता कौन होगा और 20 नवंबर को शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियों पर भी चर्चा होगी।

केंद्रीय राज्य मंत्री राज भूषण निषाद ने कहा कि कांग्रेस पार्टी यह नहीं समझ रही है कि जब तक वह बांग्लादेशी घुसपैठियों पर राजनीति करती रहेगी, उसे ऐसे ही परिणाम भुगतने पड़ते रहेंगे और देश की जनता उसे नकारती रहेगी।

भाजपा नेता संजय सरावगी ने कहा कि जनता ने प्रचंड बहुमत दिया है। किसी भी चुनाव के बाद एक पार्टी अपना नेता चुनती है और उसी तरह भाजपा भी अपना नेता चुनेगी। दोपहर 3:30 बजे एनडीए का नेता भी चुन लिया जाएगा।

भाजपा विधायक दल की बैठक में हिस्सा लेने के लिए केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भाजपा कार्यालय पहुंच चुके हैं।

यूपी के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि जो भी होगा बेहतर होगा; बिहार प्रगति करेगा और देश आगे बढ़ेगा। भाजपा मजबूत और प्रतिबद्ध है।

