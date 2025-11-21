भारत समाचार

Bihar Politics : कांग्रेस को स्कूटी पर लाना चाहते हैं राहुल गांधी : भाजपा नेता गौरव वल्लभ

नीतीश की शपथ के बीच भाजपा का कांग्रेस पर कड़ा प्रहार
Nov 21, 2025, 02:58 AM
नई दिल्ली: बिहार में नीतीश कुमार ने दसवीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। इस पर भाजपा नेता गौरव वल्लभ का कहना है कि बिहार में अब डबल इंजन की सरकार चौगुनी रफ्तार से दौड़ेगी। बिहार में सुशासन की बहार होगी। जो काम पिछली सरकार पूरी नहीं कर पाई, इस सरकार में पूरे होंगे। संकल्प पत्र में हमने जो बातें कही थीं, उन्हें पूरा करने की नीतीश कुमार और उनकी कैबिनेट ने प्रतिज्ञा ली है। राहुल गांधी और कांग्रेस पर गौरव वल्लभ ने तीखा हमला बोलते हुए कहा कि पार्टी को वह स्कूटी पर लाना चाहते हैं।

कांग्रेस की प्रवक्ता शमा मोहम्मद को लेकर गौरव वल्लभ ने आईएएनएस से बातचीत में कहा कि वे कांग्रेस की आधिकारिक प्रवक्ता हैं और आज वे आतंकियों के समर्थन में खड़ी हुई हैं। कभी देश के क्रिकेटर रोहित शर्मा पर अभद्र टिप्पणियां करती हैं। प्रधानमंत्री ने जो कांग्रेस के लिए शब्दों का प्रयोग किया, उसे चरितार्थ करती हैं। भारत की कांग्रेस मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस बनकर रह गई है। अब इसे चरितार्थ कांग्रेस की आधिकारिक प्रवक्ता कर रही हैं।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने देश के सामने प्रण लिया है कि जो भी लोग आतंकी हमले में शामिल हैं, उन्हें चुन-चुनकर न्यायिक प्रणाली के तहत कड़ी से कड़ी कार्रवाई के साथ सजा दिलाई जाएगी। वहीं, एसआईआर, वोट चोरी और इसके खिलाफ कांग्रेस की तरफ से निकाली जा रही रैली को लेकर उन्होंने कहा कि भगवान कांग्रेस को सद्बुद्धि दे। इतनी करारी हार के बाद वह कभी ईवीएम, कभी एसआईआर, कभी चुनाव आयोग के पीछे छिपती है। इस हार की जिम्मेदारी कांग्रेस के नेतृत्व और गांधी परिवार को लेनी चाहिए।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में रोष है। इस तरह की बातें करके वे यह बताना चाहते हैं कि हमारा विद्रोह मत करना, हम तो ईवीएम, एसआईआर या चुनाव आयोग के कारण हारे हैं। इस तरह की बहानेबाजी बंद करनी चाहिए। अगर यह जारी रहा तो अभी चार-पांच सीटों पर आई है, बाद में वह स्कूटी पर आ जाएगी।

राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए गौरव वल्लभ ने कहा कि राहुल गांधी संविधान के विरोध की बात करते हैं। वे संविधान को नीचा दिखाना चाहते हैं। अभी कांग्रेस पार्टी पांच-सीटर गाड़ी पर है, वे कांग्रेस को स्कूटी पर लाना चाहते हैं।

गौरव वल्लभ ने कहा कि देश के गृह मंत्री कहते हैं कि हमें ढाई फ्रंट पर लड़ाई लड़नी है, दो फ्रंट तो सीमाओं पर और आधा फ्रंट वे लोग हैं जो भारत में रहकर इस्लामाबाद की बात करते हैं। ये वही लोग हैं जो मुस्लिम लीग की विचारधारा को भारत में पनपाना चाहते हैं। यह नया भारत है और नए भारत में भारत के विरोध में एक शब्द भी स्वीकार नहीं होगा।

उन्होंने यह भी कहा कि जो सच बोलता है, जो योग्य है, उसके खिलाफ कांग्रेस हो जाती है। कांग्रेस अब पीए का समूह बन चुकी है। ये क्लर्क लोग हैं, जिन्होंने कभी चुनाव नहीं लड़ा। न ही इन्हें भारत की समझ है, न भारत की सभ्यता की। ममता बनर्जी द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त को पत्र लिखे जाने पर गौरव वल्लभ ने कहा कि ममता बनर्जी ने भी वही रास्ता अपनाया है, जो राजद ने अपनाया था। चुनाव से पहले ही उन्होंने अपनी हार स्वीकार कर ली है।

--आईएएनएस

 

 

