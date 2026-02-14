भारत समाचार

Nitish Kumar Visit : सीएम नीतीश पहुंचे राजगीर, प्रसिद्ध मलमास मेला 2026 की तैयारियों की ली जानकारी, कई निर्देश भी दिए

श्रद्धालुओं के आवासन, पेयजल, सफाई और सुरक्षा पर अधिकारियों को सख्त निर्देश
Feb 14, 2026, 11:45 AM
सीएम नीतीश पहुंचे राजगीर, प्रसिद्ध मलमास मेला 2026 की तैयारियों की ली जानकारी, कई निर्देश भी दिए

बिहारशरीफ: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शनिवार को नालंदा जिले के राजगीर पहुंचे। यहां उन्होंने गृद्धकूट भवन का निरीक्षण किया और वहां की व्यवस्थाओं की जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने गृद्धकूट भवन से होते हुए नए रोप-वे का जायजा लिया और वहां पर्यटकीय सुविधाओं की भी जानकारी ली।

मुख्यमंत्री ने सारी व्यवस्थाओं को बेहतर ढंग से संचालित करते रहने के निर्देश दिए जिससे यहां आनेवाले पर्यटकों को किसी प्रकार की दिक्कत न हो। इसके बाद मुख्यमंत्री ने राजगीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में मलमास मेला-2026 की तैयारियों की जानकारी ली। नालंदा के जिलाधिकारी कुंदन कुमार ने मुख्यमंत्री को इस साल लगने वाले मलमास मेला की तैयारियों के संबंध में पूरी जानकारी दी।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि यहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं, उन्हें कोई असुविधा न हो इसका ख्याल रखा जाए। मलमास मेला का आयोजन पूरे एक माह तक होता है। यहां आनेवाले श्रद्धालुओं की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए आवासन, पेयजल, साफ-सफाई सहित बुनियादी सुविधाओं एवं सुरक्षा की पूरी व्यवस्था की जाए। उन्होंने स्वच्छ जल के साथ-साथ घाट की साफ-सफाई का प्रबंधन करने और आने वाले लोगों को आवागमन में सुविधा दुरुस्त करने के भी निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि इस बार भी बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने की संभावना है, इसे ध्यान में रखते हुए उनके आवासन, चिकित्सा, सुरक्षा सहित अन्य आवश्यक सुविधाओं का विशेष रूप से ख्याल रखें ताकि उन्हें किसी प्रकार की कठिनाई न हो। उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था का पुख्ता प्रबंध करने की भी बात कही। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नवादा जिले के नारदीगंज अंचल के मोतनाजे ग्राम के पास गंगाजी राजगृह जलाशय का भी निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने जलाशय परिसर का भ्रमण कर वहां की व्यवस्थाओं की जानकारी ली।

अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को बताया कि गंगाजी जल आपूर्ति योजना का बेहतर ढंग से क्रियान्वयन किया जा रहा है। बताया गया कि गंगाजी जल आपूर्ति योजना के तहत गयाजी, बोधगया, नवादा और राजगीर में लोगों को गंगाजी का पानी शुद्ध पेयजल के रूप में उपलब्ध कराया जा रहा है। इस दौरान ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार, सांसद कौशलेंद्र कुमार, विधायक कृष्ण मुरारी शरण उर्फ प्रेम मुखिया, विधायक कौशल किशोर सहित अन्य लोग भी उपस्थित रहे।

