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Nitish Kumar Bihar : नीतीश कुमार आज लेंगे राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ, बिहार के दोनों डिप्टी सीएम भी पहुंचे दिल्ली

नीतीश कुमार राज्यसभा में जाएंगे, बिहार में सत्ता बदलाव और नई सरकार की प्रक्रिया तेज
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Dainik Hawk·
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Apr 10, 2026, 06:07 AM
नीतीश कुमार आज लेंगे राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ, बिहार के दोनों डिप्टी सीएम भी पहुंचे दिल्ली

पटना: बिहार के मुख्यमंत्री और जनता दल (यूनाइटेड) के प्रमुख नीतीश कुमार शुक्रवार को राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ लेंगे।

बिहार के दोनों उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा और सम्राट चौधरी गुरुवार को राष्ट्रीय राजधानी पहुंचे और उनके शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने की संभावना है। राज्यसभा के लिए चुने जाने के बाद, नीतीश कुमार ने 30 मार्च को बिहार विधान परिषद (एमएलसी) से इस्तीफा दे दिया था।

गुरुवार को नीतीश कुमार नई दिल्ली पहुंचे और इसके बाद में उन्होंने पुष्टि की कि वह जल्द ही मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे।

उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा, "मैं वहां अपने पद से इस्तीफा देकर यहां काम करूंगा। मैं तीन-चार दिनों में इस्तीफा दे दूंगा। नए व्यक्तियों को मुख्यमंत्री और मंत्री नियुक्त किया जाएगा।"

नीतीश कुमार के साथ जनता दल (यूनाइटेड) के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और बिहार के मंत्री विजय कुमार चौधरी भी थे।

इससे पहले संजय झा ने संकेत दिया था कि बिहार में नई सरकार के गठन की प्रक्रिया 13 अप्रैल के बाद शुरू होगी। नीतीश कुमार की हालिया टिप्पणियों से अब यह स्पष्ट हो गया है कि सत्ता परिवर्तन निकट है।

इस बीच, बिहार के मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि भाजपा और उसके सहयोगियों के नेताओं सहित पूरा एनडीए नीतीश कुमार के शासन मॉडल को आगे बढ़ाने के लिए एकजुट है।

उन्होंने कहा, "हम 'नीतीश मॉडल' पर काम करना जारी रखेंगे, जिसके तहत बिहार ने पिछले दो दशकों में महत्वपूर्ण प्रगति हासिल की है। यह विरासत हमारे भविष्य के मार्ग का मार्गदर्शन करेगी।"

राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण करने के बाद, नीतीश कुमार संभवतः नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक में भाग लेंगे, जिसमें बिहार में अगली सरकार के गठन की रूपरेखा तैयार की जाएगी।

सूत्रों के अनुसार, एनडीए के शीर्ष नेता बिहार के अगले मुख्यमंत्री के नाम और मंत्रिस्तरीय विभागों के वितरण को अंतिम रूप देने वाले हैं। इन फैसलों को संभवतः प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह और नीतीश कुमार की उपस्थिति में लिया जाएगा, जो बैठक के महत्व को रेखांकित करता है। इसी बीच बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा भी नई दिल्ली पहुंच चुके हैं। उनके भाजपा की कोर कमेटी की बैठक में भाग लेने की संभावना है, जहां बिहार में नेतृत्व और सत्ता-साझाकरण व्यवस्थाओं पर चर्चा होगी।

बिहार में चल रहे राजनीतिक परिवर्तन के बीच ये उच्च स्तरीय विचार-विमर्श हो रहे हैं, जहां नीतीश कुमार ने राज्यसभा में प्रवेश करने के तुरंत बाद मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने का संकेत दे दिया है। इन घटनाक्रमों से संकेत मिलता है कि एनडीए राज्य में सुचारू नेतृत्व परिवर्तन और नई सरकार के गठन को सुनिश्चित करने के लिए तेजी से कदम उठा रहा है।

--आईएएनएस

 

 

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