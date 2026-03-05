Nitish Kumar Rajya Sabha : नीतीश का दीर्घ राजनीतिक अनुभव, संतुलित दृष्टिकोण राज्यसभा में देश के नीति-निर्माण को नई दिशा देगा: संतोष सुमन

पटना: बिहार सरकार के लघु जल संसाधन मंत्री एवं हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन ने सीएम नीतीश कुमार को राज्यसभा चुनाव के लिए जद(यू) से उम्मीदवार घोषित किए जाने और नामांकन दाखिल करने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं।

सुमन ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी बेदाग छवि, सुशासन और जनकल्याणकारी सोच के माध्यम से बिहार की राजनीति को नई दिशा दी है। उनके नेतृत्व में बिहार में महिलाओं के सशक्तिकरण और दलितों और वंचित वर्गों के चतुर्दिक विकास के लिए अनेक ऐतिहासिक पहलें की गईं, जिनसे समाज के अंतिम पायदान पर खड़े लोगों को मुख्यधारा में आने का अवसर मिला है।

उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार का दीर्घ राजनीतिक अनुभव, संतुलित दृष्टिकोण और जनहित के प्रति समर्पण राज्यसभा में भी देश के नीति-निर्माण को नई दिशा देगा। उनके नेतृत्व से बिहार की आकांक्षाओं और समस्याओं को राष्ट्रीय मंच पर और अधिक मजबूती से उठाने का अवसर मिलेगा।

मंत्री सुमन ने विश्वास व्यक्त किया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का अनुभव, सादगीपूर्ण सार्वजनिक जीवन और विकास के प्रति उनकी प्रतिबद्धता राज्यसभा की गरिमा को और सुदृढ़ करेगी तथा देशहित में महत्वपूर्ण योगदान देगी।

इधर, विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने को भाजपा की रणनीति का एक हिस्सा बताते हुए कहा कि यही भाजपा की असलियत है। चुनाव के समय ही हम लोगों ने कहा था कि भाजपा नीतीश कुमार को कभी मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी और अगर बना भी दी तो उन्हें 2025 से 2030 तक रहने नहीं देगी। आज हकीकत सबके सामने है।

बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने कहा कि भाजपा न केवल बिहार में, बल्कि अन्य राज्यों में भी इसी रणनीति को अपनाया है। कई राज्य इसके उदाहरण हैं कि भाजपा अपने सहयोगियों को समाप्त करने में जुटी रहती है।

उन्होंने दावा करते हुए कहा कि भाजपा का असली लक्ष्य जदयू को एक राजनीतिक पार्टी के रूप में समाप्त करना है। उन्होंने कहा कि पिछले साल हुए बिहार विधानसभा चुनाव में बिहार का जनादेश नीतीश कुमार के नाम पर मिला था, लेकिन एनडीए का यह निर्णय न केवल जनादेश का, बल्कि जनभावना का भी अपमान है। बिहार की जनता इसके लिए भाजपा को कभी माफ नहीं करेगी।

--आईएएनएस