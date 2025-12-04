भारत समाचार

Bihar Development : नीतीश ने विधानसभा में बिहार के विकास का किया दावा, पीएम मोदी के सहयोग के लिए किया नमन

विधानसभा में नीतीश ने विकास गिनाए, पीएम मोदी को नमन करने की अपील
Dec 04, 2025, 09:04 AM
नीतीश ने विधानसभा में बिहार के विकास का किया दावा, पीएम मोदी के सहयोग के लिए किया नमन

पटना: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार को विधानसभा में प्रदेश में एनडीए सरकार में किए गए कार्यों का ब्यौरा और भविष्य में किए जाने वाले कार्यों की रूपरेखा रखते हुए कहा कि पिछले 20 वर्षों में बिहार में काफी कार्य किए गए हैं।

उन्होंने इस दौरान केंद्र सरकार से मिल रहे सहयोग को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नमन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पीएम मोदी ने बिहार के लिए बहुत कुछ किया है। उन्होंने इसके लिए सभी सदस्यों को हाथ उठाकर पीएम मोदी को नमन करने का आग्रह किया। सत्ता पक्ष के सदस्यों ने ऐसा ही किया, लेकिन विपक्ष शांत रहा।

इस पर मुख्यमंत्री ने कहा, "बिहार में सबके लिए काम किया है, आपके लिए भी काम किया है। सब लोग नमन कीजिए।" मुख्यमंत्री ने विधानसभा के शीतकालीन सत्र में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान कहा कि बिहार की जनता ने हालिया विधानसभा चुनाव में बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया और एनडीए को भारी बहुमत से विजय दिलाई। उन्होंने इसके लिए जनता का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह विजय सिर्फ राजनीतिक नहीं, बल्कि बिहार में विकास, शांति और भाईचारे की जीत है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार के विकास में केंद्र सरकार ने भी बड़ा सहयोग किया है। केंद्रीय बजट में बिहार को विशेष आर्थिक सहायता के रूप में सड़क, उद्योग, स्वास्थ्य, पर्यटन, बाढ़ नियंत्रण के लिए बड़ी राशि देने की घोषणा की गई। बजट में बिहार में मखाना बोर्ड, एयरपोर्ट की स्थापना, पश्चिमी कोशी नहर के लिए वित्तीय सहायता आदि की घोषणा की गई है। उन्होंने पिछले 20 वर्षों में शिक्षा, स्वास्थ्य विभाग, महिला सशक्तीकरण क्षेत्र में किए गए कार्यों की चर्चा की।

उन्होंने कृषि के क्षेत्र में विकास को लेकर कहा कि 2008 में कृषि रोड मैप बनाकर काम किया जा रहा है। मछली का उत्पादन ढाई गुना से अधिक हो गया है। मछली उत्पादन में बिहार आत्मनिर्भर हो गया है। मुख्यमंत्री ने महिला रोजगार योजना शुरू की है, जिसमें एक करोड़ 56 लाख महिलाओं को 10-10 हजार रुपये दिए गए हैं।

मुख्यमंत्री ने राज्यपाल के अभिभाषण का समर्थन करते हुए कहा कि इसमें सरकार के विकास कार्यों का स्पष्ट और सटीक उल्लेख किया गया है। उन्होंने कहा कि अभिभाषण में जो बातें कही गई हैं, वे जमीनी हकीकत को दर्शाती हैं। सरकार पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ बिहार को आगे ले जाने की दिशा में काम कर रही है और आगे बिहार तेजी से विकास करेगा।

--आईएएनएस

 

 

