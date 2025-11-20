भारत समाचार

Nitish Kumar Oath : गांधी मैदान में नीतीश कुमार लेंगे 10वीं बार सीएम पद की शपथ, गजेंद्र शेखावत ने बिहारवासियों को दी शुभकामनाएं

नीतीश कुमार का ऐतिहासिक 10वां शपथ ग्रहण, गांधी मैदान में जनसैलाब
Nov 20, 2025, 06:04 AM
नई दिल्ली: पटना का गांधी मैदान गुरुवार को सज-धज कर तैयार है। बिहार के सीएम शपथ ग्रहण समारोह की सारी तैयारियां हो चुकी हैं। नीतीश कुमार 10वीं बार सीएम पद की शपथ लेंगे और इसी के साथ यह इतिहास बन जाएगा।

विधानसभा चुनाव में 202 सीट जीतकर एनडीए ने बिहार में शानदार वापसी की है। गांधी मैदान में नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेने के लिए पीएम मोदी समेत केंद्रीय मंत्रियों के अलावा कई राज्यों के मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री को निमंत्रण भेजा गया है। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव और विजय शर्मा भी गांधी मैदान में होने वाले ऐतिहासिक शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेंगे।

छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि बिहार में एनडीए की ऐतिहासिक जीत हुई और नीतीश कुमार और उनके मंत्री परिषद का शपथ ग्रहण कार्यक्रम है। आज हम शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने जा रहे हैं। जिस प्रकार से बिहार में एनडीए की ऐतिहासिक जीत हुई है, निश्चित रूप से उस ऐतिहासिक अवसर का साक्षी बनने का अवसर मिलेगा।

डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री के तौर पर लौट रहे हैं और मैंने वहां उनके लिए स्वीकार्यता देखी है। आने वाले समय में बिहार और तरक्की करेगा।

केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि मैं बिहार के लोगों को इस नई सरकार के बनने पर अपनी शुभकामनाएं देता हूं। जिन वादों और इरादों के साथ यह नई सरकार और नई लीडरशिप बिहार के लोगों के पास आई है, मैं उन्हें दिल से शुभकामनाएं देता हूं। मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में बिहार तरक्की करेगा और भारत का ग्रोथ इंजन बनेगा। बहुत-बहुत बधाई।

नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेने के लिए भारी संख्या में बिहार की जनता भी पहुंच रही है। कुछ लोगों ने नीतीश कुमार का आभार जताते हुए कहा कि हमें विश्वास है कि वे महिलाओं के उत्थान के लिए लगातार काम करते रहेंगे।

एक महिला ने कहा कि हम नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण समारोह को देखकर बहुत खुश हैं। हम अलग-अलग जगहों से यह कार्यक्रम देखने आए हैं। उन्हें मंत्री के तौर पर शपथ लेते देखकर बहुत अच्छा लग रहा है।

--आईएएनएस

 

 

