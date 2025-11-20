भारत समाचार

Nitish Kumar Oath : तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी ने दी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बधाई

नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण पर विपक्षी नेताओं ने दी शुभकामनाएं
Nov 20, 2025, 10:17 AM
बिहार: तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी ने दी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बधाई

पटना: बिहार के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार के शपथ लेने के बाद शुभकामनाओं और बधाइयों का सिलसिला जारी है। इसी क्रम में तेजस्वी यादव समेत विपक्ष के कई नेताओं ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने की बधाई दी।

राजद नेता और महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार रहे तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, "नीतीश कुमार को बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर हार्दिक बधाई। मंत्रिपरिषद् के सदस्य के रूप में शपथ लेने वाले बिहार सरकार के सभी मंत्रियों को हार्दिक शुभकामनाएं।"

उन्होंने आगे लिखा, "आशा है नई सरकार जिम्मेदारीपूर्ण, लोगों की आशाओं और अपेक्षाओं पर खरा उतर अपने वादों व घोषणाओं को पूरा करेगी। बिहारवासियों के जीवन में सकारात्मक व गुणात्मक परिवर्तन लाएगी।"

महागठबंधन के उपमुख्यमंत्री उम्मीदवार रहे मुकेश सहनी ने भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनकी नई कैबिनेट के मंत्रियों को बधाई दी।

मुकेश सहनी ने लिखा, "नीतीश कुमार को बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ के लिए हार्दिक बधाई। मंत्रिपरिषद् में शामिल सभी माननीय मंत्रियों को भी शुभकामनाएं। आशा है कि नई सरकार बिहार के लोगों की उम्मीदों, भरोसे और अपेक्षाओं को प्राथमिकता देते हुए अपने वादों को पूरा करेगी और राज्य के विकास में नई गति लाएगी। बिहारवासियों के जीवन में वास्तविक, सकारात्मक और गुणात्मक बदलाव ही हमारी साझा आकांक्षा है।"

उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बधाई दी। उन्होंने कहा, "बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने पर नीतीश कुमार को बधाई और आगामी पूरे पांच सालों के लिए उनकी अपनी मूल समाजवादी विचारधारा पर आधारित स्वतंत्र शासन-प्रणाली चलाने और जनहितकारी सकारात्मक कार्य करने के लिए शुभकामनाएं।"

--आईएएनएस

 

 

