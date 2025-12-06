Nitish Kumar Leadership : जदयू नेताओं ने कहा, 'नीतीश कुमार के शासनकाल में सभी वर्गों के लिए काम हुआ'

पटना: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शनिवार को जदयू ऑफिस पहुंचे, जहां उन्होंने विधानसभा चुनाव के बाद नए चुने गए और पूर्व विधायकों के साथ मीटिंग की। नीतीश कुमार ने पार्टी कार्यालय में आधिकारिक तौर पर पार्टी का मेंबरशिप अभियान शुरू किया।

जदयू के वरिष्ठ नेता बशिष्ठ नारायण सिंह ने इस अभियान को लेकर कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में हाल के विधानसभा चुनाव में एनडीए को भारी बहुमत मिला है। यह देश में एक मिसाल है कि एक नेता किस तरह कुशलता से शासन चला सकता है और जनता की सेवा कर सकता है। भारत में शायद ही किसी दूसरे नेता में ऐसा उदाहरण देखने को मिलता हो। इस परिणाम से साफ हो गया है कि ऐसा व्यक्ति बिहार को संभाल रहा है जिसके नेतृत्व में सभी वर्गों के लिए काम हुआ है।

उन्होंने कहा कि महिलाओं में जिस तरह का उत्साह देखने को मिला और जिस बड़ी संख्या में उन्होंने मतदान किया, उससे स्पष्ट है कि उन्होंने नीतीश कुमार के नेतृत्व में अपना विश्वास व्यक्त किया है। यह देश के लिए एक उदाहरण बन गया है। मैं बिहार की जनता को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। नीतीश कुमार इसी तरह बिहार का नेतृत्व करते रहें तो इसका असर पूरे देश पर दिखाई देगा। आज जिस पैमाने पर लोगों का उत्साह देखने को मिल रहा है, उसका कारण यही है कि जनता को जो उम्मीद थी, उससे कहीं अधिक बड़ा जनादेश एनडीए को मिला है।

बिहार सरकार में मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि यह गर्व की बात है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बिहार में पिछले 20 वर्षों से सत्ता में है। उससे पहले भी जनता दल (यूनाइटेड) सदस्यता अभियान चलाता रहा है। इस बार यह अभियान स्वयं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुरू किया है। पिछले अभियानों की तुलना में इस बार कहीं अधिक सदस्य बनाए जाएंगे, जिससे पार्टी और मजबूत होगी। यह कोशिश केवल बिहार तक सीमित नहीं रहेगी। हम मिलकर अन्य राज्यों में भी पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे।

केंद्रीय राज्यमंत्री रामनाथ ठाकुर ने कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार की जनता ने 2025 में अपना आशीर्वाद दिया और जनता दल (यूनाइटेड) को 85 विधानसभा सीटें जिताने के साथ-साथ एनडीए को विजय दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज जनता दल (यूनाइटेड) का सदस्यता अभियान शुरू हो रहा है। हम बधाई देते हैं और उम्मीद करते हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में जनता दल (यूनाइटेड) और भी मजबूत एवं संगठित हो। जैसे बिहार की जनता ने 2025 में आशीर्वाद दिया, उसी तरह हमारा लक्ष्य 2029 के लोकसभा चुनाव में भारी बहुमत हासिल करना है।

जदयू सांसद संजय कुमार झा ने कहा कि आज हमारे मुख्यमंत्री ने 2025 से 2028 तक के लिए पार्टी सदस्यता अभियान का शुभारंभ किया। पिछली बार लक्ष्य 75 लाख सदस्यों का था, जबकि इस बार 1 करोड़ सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री ने मौजूदा सदस्यों की सदस्यता नवीनीकरण (रिन्यूअल) प्रक्रिया भी लॉन्च की। इस कार्यक्रम में हमने पार्टी के सभी जिला अध्यक्षों, संगठन प्रभारियों तथा विधायी सेल प्रभारियों को भी सम्मानित किया, जिन्होंने हालिया चुनावों में अहम भूमिका निभाई।

मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि हमारा पिछला सदस्यता अभियान 2022 से 2025 तक चला था और उसकी अवधि समाप्त होने वाली थी। सामान्य तौर पर यह अभियान पहले ही शुरू हो जाता, लेकिन विधानसभा चुनाव के कारण इसमें देरी हुई।