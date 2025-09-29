भारत समाचार

Nitish Kumar Projects : सीएम नीतीश कुमार ने गोपालगंज में 1,585 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का किया उद्घाटन

नीतीश कुमार ने गोपालगंज-वैशाली में विकास योजनाओं का लोकार्पण किया
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Sep 29, 2025, 02:32 AM
बिहार: सीएम नीतीश कुमार ने गोपालगंज में 1,585 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का किया उद्घाटन

पटना: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रविवार को गोपालगंज जिले के सबेया एयरफील्ड परिसर में 1,585.59 करोड़ रुपए की 185 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया।

इन परियोजनाओं में 1,295.85 करोड़ रुपए की 124 योजनाओं का शिलान्यास और 289.74 करोड़ रुपए की 61 योजनाओं का उद्घाटन शामिल है।

कार्यक्रम के दौरान, मुख्यमंत्री ने जीविका दीदियों, पेंशनभोगियों और अन्य लाभार्थियों से बातचीत की और ग्रामीण विकास एवं कल्याणकारी पहलों के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला।

गोपालगंज में परियोजनाओं का उद्घाटन करने के बाद सीएम नीतीश कुमार ने वैशाली जिले के गोरौल स्थित डिग्री कॉलेज में आयोजित एक सार्वजनिक कार्यक्रम में 744.85 करोड़ रुपए की 331 योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया।

प्रगति यात्रा के दौरान घोषित की गई इन योजनाओं का उद्देश्य विकास को गति देना, बुनियादी ढांचे में सुधार करना और स्थानीय निवासियों के जीवन स्तर को बेहतर बनाना है।

इससे पहले, बिहार के मुख्यमंत्री ने गोरौल में नए डिग्री कॉलेज की आधारशिला रखी और प्रस्तावित परिसर के 3डी मॉडल का निरीक्षण किया।

उन्होंने पेंशनभोगियों, जीविका दीदियों, आंगनबाड़ी सेविकाओं, सहायिकाओं और अन्य लाभार्थियों से भी बातचीत की और सरकार के कल्याण और जमीनी स्तर पर जुड़ाव का जिक्र किया।

सीएम नीतीश कुमार 2025 के बिहार विधानसभा चुनावों से पहले रोजाना दो जिलों का दौरा कर रहे हैं और परियोजनाओं का उद्घाटन और शुभारंभ कर रहे हैं।

यह पहल ऐसे समय में की जा रही है जब चुनाव आयोग जल्द ही चुनाव की तारीखों की घोषणा करने वाला है, जिसके बाद चुनाव के लिए आचार संहिता लागू हो जाएगी।

शनिवार को नीतीश कुमार ने कटिहार और मधुबनी जिलों में 8,900 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया था।

कटिहार के समेली प्रखंड की नरहिया पंचायत स्थित गांधी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय परिसर में आयोजित पहले कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने 583 करोड़ रुपए की 242 योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया था। वहीं, मधुबनी में 8,328.82 करोड़ रुपए की 25 विकास योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया।

 

 

Vaishali ProjectsNitish KumarGopalganj Newswelfare schemesBihar Elections 2025Bihar development projectsInfrastructure Growth

Related posts

Loading...

More from author

Loading...