भारत समाचार

Human Rights Day Message : बिहार के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री सहित भाजपा नेताओं ने दी अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस की बधाई

मानवाधिकार दिवस पर नीतीश कुमार का संदेश—समानता व सम्मानपूर्ण समाज का संकल्प
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Dec 10, 2025, 07:56 AM
बिहार के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री सहित भाजपा नेताओं ने दी अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस की बधाई

नई दिल्ली: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के अवसर पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है।

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, "मानवाधिकार दिवस की शुभकामनाएं। बिहार सरकार न्याय के साथ विकास के सिद्धांत पर आगे बढ़ते हुए समाज के सभी वर्गों के विकास एवं उत्थान हेतु संकल्पित है। समाज के आखिरी पायदान पर खड़े व्यक्ति के अधिकारों की सुरक्षा एवं उन तक मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। आज के दिन हम सभी यह संकल्प लें कि हम मिलकर एक ऐसे स्वस्थ और सुदृढ़ समाज का निर्माण करेंगे जहां हर व्यक्ति गौरवपूर्ण एवं सम्मानपूर्वक जीवन जी सके।"

बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, "विश्व मानवाधिकार दिवस की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आइए, समानता, न्याय और सम्मान के मूल्यों को आत्मसात करते हुए एक ऐसे समाज के निर्माण का संकल्प लें, जहां हर व्यक्ति के अधिकार सुरक्षित और संरक्षित हों।"

बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, "विश्व मानवाधिकार दिवस। हमारे देश के संविधान में हर मानव का अधिकार 'मौलिक अधिकार' के रूप में निश्चित किया गया है। हम सब अपने अधिकारों और कर्तव्यों को समझें और देश के विकास में अपना योगदान दें।"

बिहार के भाजपा प्रदेशाध्यक्ष डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल ने लिखा कि अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस पर आइए हम सब मानवाधिकारों के संरक्षण, सम्मान और प्रसार के संकल्प को दोहराएं। एक न्यायपूर्ण, समानता-आधारित और समावेशी समाज का निर्माण तभी संभव है, जब प्रत्येक नागरिक अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो तथा दूसरों के अधिकारों की रक्षा के प्रति उत्तरदायी बने। मानव गरिमा की सुरक्षा ही एक प्रगतिशील राष्ट्र की सबसे सशक्त नींव है।

बिहार सरकार में कैबिनेट मंत्री विजय कुमार चौधरी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, "विश्व मानवाधिकार दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं! हम सभी को अपने अधिकार और कर्तव्यों को पहचानना चाहिए और एक बेहतर जीवन बनाने की दिशा में काम करना चाहिए। आओ, हम सब मिलकर एक ऐसे समाज का निर्माण करें जहां सभी को समान सम्मान और अवसर मिले।"

बिहार सरकार में कैबिनेट मंत्री मंगल पांडेय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, "मानव गरिमा, समानता और न्याय के सिद्धांतों को समर्पित विश्व मानवाधिकार दिवस पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आइए, मानव अधिकारों के साथ कर्तव्यों के प्रति भी सजग रहें।"

--आईएएनएस

 

India GovernanceBihar PoliticsEquality and RightsHuman Rights Daypublic welfaregovernment initiativesSocial Justice

Related posts

Loading...

More from author

Loading...