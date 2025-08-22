Nitish Kumar Bihar Rally: बिहार की तस्वीर बदली, 2030 तक 1 करोड़ युवाओं को रोजगार : सीएम नीतीश

भारत समाचार

Aug 22, 2025, 09:23 AM
गयाजी:  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार के दौरे पर हैं और गयाजी में एक जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। उनसे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जनता से बात की और अपनी सरकार के कामों और उपलब्धियों के बारे में विस्तार से बताया।

सीएम नीतीश कुमार ने अपने संबोधन में कहा कि बिहार की तस्वीर पिछले दो दशकों में पूरी तरह बदल चुकी है। उन्होंने याद दिलाया कि 2005 से पहले राज्य की हालत बेहद खराब थी, लेकिन हमारी सरकार बनने के बाद से हर क्षेत्र में विकास का काम हुआ है।

उन्होंने कहा कि जब 24 नवंबर 2005 को हमारी सरकार सत्ता में आई, एनडीए सरकार, जिसमें भाजपा और जेडी(यू) शामिल थे, हमने तुरंत काम करना शुरू कर दिया। पिछली सरकार ने कुछ नहीं किया था। लेकिन, जब से हमारी सरकार आई है, हमने पूरे बिहार में एक-एक करके परियोजनाओं को लागू करना शुरू कर दिया है। हम बिहार के विकास के लिए हर दिशा में काम कर रहे हैं, और हर जगह प्रगति देखी जा सकती है।

नीतीश कुमार ने कहा कि पहले बिहार का कितना बुरा हाल था। लोग ठीक से कपड़े तक नहीं पहन पाते थे। हमारी सरकार ने महिलाओं और अल्पसंख्यकों के लिए लगातार काम किया है। पहले विधवा पेंशन 400 रुपए मिलती थी, जिसे बढ़ाकर 1100 रुपए किया गया। बिजली हर घर तक 2011 में पहुंचाई गई और अब इस साल से बिजली मुफ्त देने का काम शुरू हो चुका है।

रोजगार और नौकरी के मुद्दे पर अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि 2020 में हमने वादा किया था कि 10 लाख सरकारी नौकरी और 10 लाख रोजगार देंगे। हमने सरकारी नौकरी दी और रोजगार के मामले में 39 लाख अवसर उपलब्ध कराए। अब हमने लक्ष्य तय किया है कि 2025 से 2030 के बीच 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार दिया जाएगा।

नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार के विकास की रफ्तार अब चारों ओर दिखाई दे रही है। शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क जैसी सभी बुनियादी सुविधाओं पर तेजी से काम हुआ है। बिहार बदल रहा है और आगे और मजबूती से आगे बढ़ेगा।

 

