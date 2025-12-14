Nitin Naveen BJP : सीएम नीतीश ने नितिन नबीन को भाजपा का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने पर दी बधाई

पटना: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नितिन नबीन को भाजपा का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किए जाने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि बहुत खुशी की बात है कि बिहार के रहने वाले नितिन नबीन को भाजपा का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वे 5वीं बार विधायक निर्वाचित हुए हैं और हमारे साथ मंत्रिमंडल में ऊर्जावान सहयोगी के रूप में कार्य कर रहे हैं। नितिन नबीन एक समर्पित और अनुशासित राजनीतिज्ञ हैं।

सीएम नीतीश कुमार ने रविवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, '' नितिन नबीन को भाजपा का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किए जाने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। यह खुशी की बात है कि बिहार के रहने वाले नितिन नबीन को भाजपा का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वे 5वीं बार विधायक निर्वाचित हुए हैं और हमारे साथ मंत्रिमंडल में ऊर्जावान सहयोगी के रूप में कार्य कर रहे हैं। नितिन एक समर्पित और अनुशासित राजनीतिज्ञ हैं। मुझे उम्मीद है कि उनकी इस नई जिम्मेदारी से भारतीय जनता पार्टी को और मजबूती मिलेगी। ईश्वर से उनके उत्तम स्वास्थ्य एवं उज्ज्वल कार्यकाल की कामना है।''

बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने नितिन नबीन से मिलकर उन्हें बधाई दी। उन्होंने एक्स पोस्ट में लिखा, " भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष पद पर नितिन नबीन को नियुक्त होने पर मिलकर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। आपका संगठनात्मक अनुभव, कार्यकुशलता से पार्टी को नई ऊर्जा मिलेगी और कार्यकर्ताओं को मजबूती प्रदान करेगा।"

डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने एक्स पोस्ट में लिखा, " बिहार सरकार में कैबिनेट मंत्री नितिन नबीन भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किए जाने पर हार्दिक बधाई एवं मंगल शुभकामनाएं। आपका समृद्ध संगठनात्मक अनुभव, दूरदर्शी नेतृत्व और कार्यकुशलता निश्चित रूप से पार्टी को नई ऊर्जा प्रदान करेगा तथा कार्यकर्ताओं के मनोबल और संगठनात्मक मजबूती को और सुदृढ़ करेगा।''

जदयू सांसद संजय झा ने एक्स पोस्ट में लिखा, '' बिहार सरकार के मंत्री नितिन नबीन को भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किये जाने पर हार्दिक बधाई एवं अशेष शुभकामनाएं।''

लोजपा(रामविलास) सांसद शांभवी चौधरी ने एक्स पोस्ट में लिखा, '' बिहार मंत्रिमंडल के सदस्य नितिन नबीन को भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किए जाने पर हार्दिक बधाई। आपके नेतृत्व से पार्टी एवं एनडीए गठबंधन और अधिक सशक्त होगा।''

--आईएएनएस