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Bihar Politics Nitish Kumar : 'आपके ख्वाब ने करोड़ों दिलों को रुला दिया', सीएम नीतीश कुमार को लेकर मांझी ने लिखा भावुक पोस्ट

नीतीश कुमार के इस्तीफे की चर्चा तेज, मांझी बोले- आपके ख्वाब ने करोड़ों दिलों को रुला दिया
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Apr 13, 2026, 02:52 PM
'आपके ख्वाब ने करोड़ों दिलों को रुला दिया', सीएम नीतीश कुमार को लेकर मांझी ने लिखा भावुक पोस्ट

पटना: बिहार में भाजपा के नेतृत्व में नई सरकार के गठन को लेकर बैठकों का दौर जारी है। माना जा रहा है कि नई सरकार गठन को लेकर 14 और 15 अप्रैल का दिन काफी महत्वपूर्ण है।

ऐसे में कहा जा रहा है कि मंगलवार को जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे सकते हैं। इस बीच, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के प्रमुख और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने सीएम नीतीश कुमार को लेकर सोशल मीडिया पर एक भावुक पोस्ट किया है। उन्होंने कहा कि आपके ख्वाब ने करोड़ों दिलों को रुला दिया है।

केंद्रीय मंत्री ने एक्स पर एक वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा, "नीतीश जी, अगले चौबीस घंटे में आप बिहार के मुख्यमंत्री पद को छोड़ देंगे। सबको पता है कि आपका यह ख़्वाब था कि आप देश के चारों सदनों के सदस्य रहें, पर आपके इस ख़्वाब ने करोड़ों दिलों को रूला दिया है।"

उन्होंने आगे लिखा, "नीतीश जी, बिहार ने कई मुख्यमंत्रियों को आते-जाते देखा है, पर शायद ये पहला मौका है जब आपको मुख्यमंत्री पद छोड़ने की बात सुनकर ही करोड़ों लोगों की आंखों में आंसू भर आए हैं। भले ही मुख्यमंत्री पद को छोड़ने का फैसला आपका अपना फैसला है, जिस पर कोई सवाल नहीं खड़ा कर सकता, पर बिहार आज गमज़दा है।"

उन्होंने कहा कि हर बिहारी कह रहा है, 'वी विल मिस यू, नीतीश जी।' आप महामानव हैं; बिहार आपके बिना अधूरा है। बता दें कि नीतीश कुमार करीब 20 सालों से बिहार की राजनीति के शिखर पर रहे। वे अपने जीवन में 10 बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। हाल ही में वे राज्यसभा सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के बाद राज्यसभा की सदस्यता ग्रहण की है। इस बीच, उन्होंने बिहार विधान परिषद की सदस्यता से भी त्यागपत्र दे दिया।

--आईएएनएस

 

 

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