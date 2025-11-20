Monitoring Bihar Politics : सांसद मनोज तिवारी ने शपथ ग्रहण से पहले नीतीश कुमार को दी शुभकामनाएं, बिहार की जनता का जताया आभार

भारत समाचार

Nov 20, 2025, 07:05 AM
पटना: पटना के गांधी मैदान में नीतीश कुमार 10वीं बार सीएम पद की शपथ लेने वाले हैं। बिहार में एनडीए की जीत और मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह के मौके पर भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने बिहार की जनता का दिल से आभार व्यक्त किया है।

साथ ही उन्होंने एक बार फिर महागठबंधन पर भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता गुंडागर्दी और माफिया को बिहार में रहने नहीं देगी।

बिहार के मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह पर भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने मीडिया से बात करते हुए कहा, "बिहार तहे दिल से सभी का शुक्रिया अदा करता है। हमारे एनडीए नेता नीतीश कुमार आज दसवीं बार पीएम नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में शपथ लेंगे। बिहार ने ये साफ कर दिया है कि जो भी बिहार के विकास के लिए काम करेगा, जनता का साथ उसी को मिलेगा।

उन्होंने कहा कि आज बिहार खुशी के ऐतिहासिक पल का गवाह बन रहा है और हम भी इसका हिस्सा बनने के लिए यहां हैं। बिहार ने पूरी दुनिया को एक कड़ा संदेश दिया है कि अब गुंडागर्दी, माफिया या भ्रष्टाचार के लिए कोई जगह नहीं होगी। इसके बजाय लोग उन लोगों को चुनेंगे जो वास्तव में जनता के कल्याण के लिए काम करते हैं। बिहार ने ये साफ संकेत दिया है।

मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी और कई राज्यों के मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री के भी शामिल होने की उम्मीद है। नीतीश कुमार को 10वीं बार सीएम पद की शपथ लेने के लिए राजनेता और अलग-अलग राज्यों के मुख्यमंत्री बधाई दे रहे हैं।

छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णु देव साय ने नीतीश कुमार को बधाई देते हुए कहा, "आज नीतीश कुमार एक बार फिर मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी संभालेंगे। बिहार की जनता को बधाई और शुभकामनाएं। बिहार में एक बार फिर विकास की गंगा बहेगी और सुशासन स्थापित होगा। ये एनडीए सरकार की नहीं, बल्कि जनता की जीत है।"

--आईएएनएस

 

