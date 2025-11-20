भारत समाचार

Monitoring Bihar Development : बिहार को देश के टॉप 10 अग्रणी राज्यों में शामिल कराना है: राजीव रंजन

नीतीश के शपथ समारोह में बिहार को टॉप-10 राज्यों में लाने का संकल्प दोहराया
Nov 20, 2025, 07:06 AM
पटना: नीतीश कुमार गुरुवार को पटना के गांधी मैदान में 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेने के लिए भारी संख्या में जनता पहुंची है। जदयू नेता राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने कहा कि हमारा संकल्प है कि बिहार को देश के टॉप-10 अग्रणी राज्यों में शामिल कराना है।

पटना में मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि यह बहुत बड़ा जनादेश है। लोगों की भावनाओं के मुताबिक, बिहार के अगले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए सरकार बनने जा रही है। शपथ ग्रहण समारोह के बाद हमारा संकल्प है कि बिहार को देश के टॉप 10 अग्रणी राज्यों में शामिल किया जाए। इसके लिए बिहार में विकास की गंगा बहती रहेगी और नए आयाम स्थापित करेंगे।

भाजपा नेता रवि त्रिपाठी ने कहा कि बिहार के लोगों के लिए, भाजपा के लिए, एनडीए के लिए और सभी के लिए आज बड़ा दिन है क्योंकि दो बार इतिहास बना है। 2010 में इतिहास रचा था और एक बार फिर 2025 में इतिहास रचा गया है। लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश कुमार की डबल इंजन सरकार पर अपना भरोसा जताया है। गांधी मैदान में इससे पहले इस तरह की भीड़ नहीं देखी गई है।

भाजपा नेता विजय सिन्हा ने कहा कि लोगों ने 'डबल इंजन सरकार' द्वारा किए गए विकास के समर्थन में वोट दिया है। यह बहुत बड़ी जीत है। आज गांधी मैदान में इस जीत के जरिए लोगों ने जो संकल्प लिया था, वह पूरा होगा।

भाजपा नेता सम्राट चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने आ रहे हैं। बिहार के लोगों ने पिछले 20 सालों से एनडीए को आशीर्वाद दिया है और एनडीए राज्य के लोगों के लिए काम करता रहेगा।

गांधी मैदान में भारी संख्या में भाजपा-जदयू के कार्यकर्ता पहुंचे हैं। कार्यकर्ताओं ने कहा कि यह दिन बिहार के लिए बहुत खास है, क्योंकि नीतीश कुमार 10वीं बार शपथ लेकर इतिहास बनाने वाले हैं।

--आईएएनएस

 

 

