Nitish Kumar Oath : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कैबिनेट में 26 मंत्री, ज्यादा पुराने चेहरे

पटना: नीतीश कुमार ने गुरुवार को 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली, जो राज्य की राजनीति में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर साबित हुआ। उनके साथ, एनडीए सरकार की नई बनी कैबिनेट में 26 मंत्री शामिल हुए।

कैबिनेट में भाजपा के 14, जेडीयू के 8, एलजेपी (रामविलास) के 2, आरएलएम का 1 और हम का 1 मंत्री शामिल है।

नई कैबिनेट के सदस्यों में, सम्राट चौधरी नीतीश कुमार के बाद दूसरे सबसे प्रभावशाली नेता के तौर पर उभरे हैं। उन्होंने मुंगेर जिले के तारापुर विधानसभा क्षेत्र से जीत हासिल की और दूसरी बार उपमुख्यमंत्री बनाए गए हैं।

उनकी पदोन्नति बिहार की भाजपा और एनडीए में उनके बढ़ते कद को दिखाती है। भाजपा के एक और सीनियर नेता विजय कुमार सिन्हा ने भी उपमुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। उन्होंने लखीसराय विधानसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार के तौर पर जीत हासिल की।

सिन्हा, जो पिछली सरकार में भी इसी पद पर थे, ने नई कैबिनेट में अपनी भूमिका बनाए रखी है, जो निरंतरता और उनके नेतृत्व में पार्टी के भरोसे का संकेत है।

बिहार में भाजपा के सीनियर नेता मंगल पांडे ने 2025 का विधानसभा चुनाव सिवान निर्वाचन क्षेत्र से लड़ा था। पार्टी में नामचीन चेहरा हैं, वह पहले राज्य के स्वास्थ्य मंत्री के रूप में काम कर चुके हैं।

संजय सिंह टाइगर ने भी नई नीतीश कुमार सरकार में मंत्री के रूप में शपथ ली। वह पहले संदेश विधानसभा क्षेत्र से एमएलए के रूप में काम कर चुके हैं, और उनका शामिल होना भाजपा के मजबूत क्षेत्रीय प्रभाव वाले नेताओं पर फोकस को दिखाता है।

जमुई से भाजपा विधायक और इंटरनेशनल शूटिंग चैंपियन श्रेयसी सिंह लगातार दूसरी बार चुनी गई हैं। उन्हें अब कैबिनेट में शामिल किया गया है, जो राज्य की राजनीति में उनके बढ़ते कद को दिखाता है।

पूर्णिया जिले के धमदाहा से वरिष्ठ जेडीयू विधायक लेसी सिंह को एक बार फिर मंत्री पद मिला है।

भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और किशनगंज जिले से एमएलसी दिलीप जायसवाल ने भी कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ ली है, जो संगठन के नेताओं पर पार्टी के भरोसे को दिखाता है। भाजपा के पुराने नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव ने विधानसभा चुनाव के जरिए राजनीतिक वापसी की है।

पाटलिपुत्र में मीसा भारती से 2024 का लोकसभा चुनाव हारने के बाद, उन्होंने दानापुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा और आरजेडी के रीतलाल यादव को हराया। उनकी जीत ने उन्हें नई नीतीश कुमार सरकार में मंत्री पद दिलाया है।

भाजपा के टिकट पर बांकीपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने वाले नितिन नबीन ने नई सरकार में कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ ली है।

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के भरोसेमंद साथी विजय कुमार चौधरी ने सरायरंजन सीट से जेडीयू के टिकट पर चुनाव जीता। पिछली कैबिनेट में उनके पास जल संसाधन और संसदीय मामलों का विभाग था।

राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश कुशवाहा को भी कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। एमएलए या एमएलसी न होने के बावजूद, उन्होंने शपथ ली है और उम्मीद है कि छह महीने के अंदर वे विधान परिषद के लिए चुने जाएंगे।

नीतीश कुमार के एक और करीबी साथी बिजेंद्र प्रसाद यादव ने अपनी कैबिनेट पोजीशन बरकरार रखी है। सुपौल सीट से चुनाव लड़ते हुए, उन्होंने पिछली सरकार में बिजली मंत्री के तौर पर काम किया था।

नालंदा जिले के सीनियर जेडीयू नेता और नालंदा विधानसभा क्षेत्र से एमएलए श्रवण कुमार को एक बार फिर कैबिनेट में शामिल किया गया है।

नीतीश कुमार सरकार के सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक माने जाने वाले अशोक चौधरी ने भी मंत्री पद की शपथ ली है।

नई कैबिनेट में अकेले मुस्लिम चेहरे जमा खान ने जेडीयू कोटे से मंत्री पद की शपथ ली है। उन्होंने कैमूर जिले के चैनपुर विधानसभा क्षेत्र से 2025 का विधानसभा चुनाव जीता है।

दरभंगा जिले के बहादुरपुर विधानसभा क्षेत्र से जेडीयू के टिकट पर चुनाव जीतने वाले मदन सहनी को नई कैबिनेट में शामिल किया गया है। सहनी पहले नीतीश कुमार सरकार में भी मंत्री थे।

बिहार में बीजेपी एमएलसी प्रमोद कुमार ने भी नई बनी सरकार में मंत्री पद की शपथ ली है। मधुबनी जिले के खजौली विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी एमएलए अरुण शंकर प्रसाद ने लगातार तीसरी बार सीट जीतकर कैबिनेट में जगह पक्की कर ली है। बेगूसराय जिले की बछवाड़ा सीट से जीत हासिल करने वाले सुरेंद्र मेहता ने मंत्री पद की शपथ ली है।

भाजपा के सीनियर नेता नारायण प्रसाद नौतन सीट से चौथी बार चुने गए हैं और उन्होंने एक बार फिर कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ ली है।

लखेंद्र कुमार रोशन, जो पातेपुर सीट से भाजपा की टिकट पर दूसरी बार चुने गए हैं, उन्हें नई सरकार में कैबिनेट मंत्री बनाया गया है।

हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (हम) के राष्ट्रीय अध्यक्ष और एमएलसी संतोष कुमार सुमन ने भी कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ ली है। वे पहले की सरकारों में भी मंत्री पद संभाल चुके हैं।

