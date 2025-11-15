NDA Bihar Win : बिहार में एनडीए की जीत ‘जनता के आशीर्वाद’ का नतीजा है: नितिन नबीन

पटना: बिहार सरकार में मंत्री नितिन नबीन ने बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए के पक्ष में आए नतीजे को जनता के ‘आशीर्वाद का नतीजा’ बताया।

उन्होंने समाचार एजेंसी आईएएनएस से बातचीत में कहा कि प्रदेश की जनता का हम दिल से धन्यवाद करना चाहेंगे कि हमें फिर से मौका दिया। यह चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा गया। इसी वजह से हम जीत का परचम लहराने में सफल रहे। इसके अलावा, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा ने भी बिहार में एनडीए को जीताने में अहम भूमिका निभाई।

उन्होंने कहा कि मैं पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का भी दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने प्रदेश में एनडीए के पक्ष में माहौल को सकारात्मक करने की दिशा में अहम भूमिका निभाई। यह जीत हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं के अथक परिश्रम के बिना अधूरी है। अगर हमारे कार्यकर्ताओं ने जमीनी स्तर पर मेहनत नहीं की होती तो आज हम इस मुकाम पर नहीं होते।

मंत्री ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात पर कहा कि वे मेरे अभिभावक हैं। यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मुझे उनके अधीन रहते हुए काम करने का मौका मिला। मुझे उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला है, जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता है। मैं उनका आशीर्वाद लेने के लिए उनसे मिलने जा रहा हूं।

उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि वे भारत को भारत की नजर से नहीं, बल्कि विदेश की नजर से देखते हैं, जिसे मौजूदा समय में किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जा सकता है। अगर वे भारत की चुनावी प्रणाली को भारत की नजरों से देखना शुरू करेंगे तो उनके सामने पूरी वस्तुस्थिति खुद ब खुद स्पष्ट हो जाएगी, लेकिन यह अफसोस की बात है कि वे इतनी हार झेलने के बावजूद भारत को भारत की नजरों से देखने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। अगर यही स्थिति रही तो उन्हें आगे भी इसी तरह से हार का सामना करना होगा। उनके लिए आगामी दिनों में राजनीतिक रूप से स्थिति विषम ही होती रहेगी।

बिहार सरकार में मंत्री नितिन नबीन ने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी और राजद नेता तेजस्वी यादव को राज्य की जनता ने माकूल जवाब दिया है, लेकिन अगर अभी भी ये दोनों नेता बिहार की स्थिति को समझने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं, जनता के मिजाज को समझने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं तो मैं यह बात दावे के साथ कह देता हूं कि इस देश में उन्हें समझाने वाला कोई नहीं बचा है। मेरी तरफ से इन दोनों नेताओं को यही सुझाव रहेगा कि जितनी जल्दी ये दोनों नेता अपनी गलती को सुधारने का काम करेंगे, उनके लिए उतना ही बेहतर रहेगा।

जब उनसे सवाल किया गया कि क्या बिहार के अगले सीएम नीतीश कुमार ही होंगे तो इस पर उन्होंने कहा कि इसमें किसी को भी कोई संशय नहीं होना चाहिए।

वहीं, विधायक रुहैल रंजन ने बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की जीत को लेकर प्रदेश की जनता का धन्यवाद किया। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जिक्र करते हुए कहा कि बिहार में एनडीए की जीत उनके करिश्माई नेतृत्व का ही नतीजा है। उन्होंने हमेशा से ही अपने शासनकाल में प्रदेश की जनता के हितों को प्राथमिकता दी है। इसी का नतीजा है कि आज फिर से बिहार में एनडीए जीत का परचम लहराने में सफल रहा।

साथ ही, इनसे भी जब ‘बिहार का अगला सीएम कौन होगा’, इस बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि निश्चित तौर पर इस बात को खारिज नहीं किया जा सकता है कि बिहार का अगला सीएम नीतीश कुमार ही होंगे। इसमें बिल्कुल भी शक की गुंजाइश नहीं है।

--आईएएनएस