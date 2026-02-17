Nitin Naveen Gujarat Visit : 20 फरवरी से गुजरात दौरे पर भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन, पार्टी के शीर्ष पद का कार्यभार संभालने के बाद पहला आधिकारिक दौरा

गांधीनगर: भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन 20 से 22 फरवरी तक गुजरात के तीन दिन के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे अहमदाबाद और गांधीनगर में कई संगठनात्मक बैठक और सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल होंगे।

गुजरात भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष जगदीश विश्वकर्मा ने बताया कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नवीन का राज्य का पहला दौरा होगा।

नितिन नवीन 20 फरवरी, शुक्रवार, को दोपहर 12:30 बजे सरदार वल्लभभाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचेंगे, जहां पार्टी के नेता और कार्यकर्ता उनका स्वागत करेंगे।

दोपहर बाद, वे अहमदाबाद के नारनपुरा में जीएससी बैंक में सांसदों और विधानसभा सदस्यों से बातचीत करेंगे। फिर शाम को वे गांधीनगर के इंफोसिटी में एक 'बजट मीट' में शामिल होंगे, जहां वे इंडस्ट्रियलिस्ट, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आंत्रप्रेन्योर, डॉक्टर और अलग-अलग एसोसिएशन के रिप्रेजेंटेटिव से मिलेंगे।

21 फरवरी को सुबह 6:00 बजे, भाजपा अध्यक्ष नितीन नवीन साबरमती रिवरफ्रंट जाएंगे, जहां उनके लोकल आउटरीच और बातचीत में हिस्सा लेने की उम्मीद है।

सुबह 8:45 बजे, वह अहमदाबाद के ऐतिहासिक भद्रकाली माता मंदिर में पूजा करेंगे। इसके बाद वह गांधीनगर में भाजपा प्रदेश कार्यालय में स्टेट ऑफिस-बेयरर्स, ऑर्गेनाइजेशनल लीडर्स और पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही वह पार्टी की सोशल मीडिया टीम के साथ मीटिंग करेंगे।

दोपहर में, वह गिफ्ट सिटी में यंग वॉइस समिट को संबोधित करेंगे, जिसे इंडिया की पहली इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक सिटी बताया जा रहा है और यंग आंत्रप्रेन्योर्स और स्टार्ट-अप फाउंडर्स से बातचीत करेंगे।

शाम को, वह अहमदाबाद के जीएमडीसी हॉल में बूथ वर्कर्स कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे।

22 फरवरी को भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन सुबह 10:45 बजे अहमदाबाद के खड़िया में पीएम मोदी के मासिक रेडियो प्रोग्राम 'मन की बात' जनता के साथ सुनेंगे। दोपहर बाद वह राजधानी दिल्ली के लिए रवाना होंगे।

जगदीश विश्वकर्मा ने कहा कि भाजपा एक कैडर-बेस्ड पार्टी है जो अपने आदर्शों के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जैसे नेताओं का आगे बढ़ना संगठन के जरिए कार्यकर्ताओं के आगे बढ़ने के उदाहरण हैं।"

उन्होंने कहा कि 45 साल के नितिन नवीन पार्टी के इतिहास में सबसे कम उम्र के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। यह दौरा राज्य में सांगठनिक समन्वय और जनता की सहभागिता को मजबूत करने पर फोकस करेगा।

