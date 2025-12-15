भारत समाचार

Nitin Nabin Appointment : नितिन नबीन के भाजपा का कार्यकारी अध्यक्ष बनने पर नेताओं में खुशी

नितिन नबीन की नियुक्ति पर बिहार भाजपा नेताओं ने जताया गर्व
Dec 15, 2025, 08:42 AM
पूरे बिहार में खुशी की लहर : नितिन नबीन के भाजपा का कार्यकारी अध्यक्ष बनने पर नेताओं में खुशी

पटना: नितिन नबीन को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने पर बिहार में जश्न का माहौल है। राज्य सरकार में मंत्री नितिन नबीन को लगातार बधाई देने का सिलसिला जारी है। बिहार सरकार में सहयोगी मंत्री भी नितिन नबीन को बधाई दे रहे हैं। इसी क्रम में उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, मंत्री दिलीप जायसवाल और श्रेयसी सिंह ने नितिन नबीन को पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने पर खुशी जताई है।

बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि यह बिहार जैसे राज्य के लिए एक स्वागत योग्य क्षण है, क्योंकि पहली बार बिहार से नितिन नबीन राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं। यह राज्य के लिए गर्व का क्षण है।"

 

समाचार एजेंसी आईएएनएस से ​​बात करते हुए दिलीप जायसवाल ने कहा, "पूरे बिहार के लिए सौभाग्य की बात है कि राज्य के एक युवा चेहरे नितिन नबीन को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है।"

 

बिहार सरकार में मंत्री श्रेयसी सिंह ने कहा, "मैं नितिन नबीन को दिल से बधाई देती हूं। भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को भी धन्यवाद देती हूं कि एक युवा को मौका दिया गया है। पार्टी के फैसले से हम सभी लोग बहुत खुश हैं।"

 

मंत्री संजय कुमार सिंह ने कहा, "निश्चित रूप से, हम इसका स्वागत करते हैं और भारतीय जनता पार्टी ने बिहार के एक युवा चेहरे को मौका दिया है। हम भाजपा के पूरे टॉप नेतृत्व का आभार व्यक्त करते हैं। बिहार का एक युवा, नया चेहरा सामने लाया गया है। उन्होंने संगठन में भी काम किया है और सभी के साथ अच्छे संबंध बनाए रखे हैं।"

 

नितिन नवीन को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए संजय कुमार सिंह ने कहा, "उनके सक्षम नेतृत्व में, आने वाले समय में जिस भी राज्य में चुनाव होंगे, हमें विश्वास है कि एनडीए गठबंधन जीतेगा।"

 

लोजपा (रामविलास) के विधायक राजू तिवारी ने कहा, "यह निश्चित रूप से बिहार के लिए गर्व की बात है। यह दिखाता है कि एक समर्पित कार्यकर्ता को कैसे सम्मानित किया जाना चाहिए और उसे बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जानी चाहिए। यह बिहार के लिए गर्व का पल है कि हमारे सम्मानित मंत्री को दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टियों में से एक भाजपा का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है।"

 

