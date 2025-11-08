भारत समाचार

Nishikant Dubey Statement : बिहार की जनता को प्रधानमंत्री मोदी पर भरोसा, बन रही एनडीए की सरकार: निशिकांत दुबे

निशिकांत दुबे बोले—बिहार की जनता मोदी-नीतीश पर विश्वास करती है, एनडीए की जीत तय।
Nov 10, 2025, 07:36 AM
भागलपुर: बिहार विधानसभा चुनाव में दूसरे चरण के मतदान से पहले आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी है। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने बिहार में एनडीए सरकार बनने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि लोगों को प्रधानमंत्री मोदी पर भरोसा है। वह पिछले 11 सालों से इस देश के प्रधानमंत्री हैं।

भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने समाचार एजेंसी आईएएनएस से बात करते हुए कहा, "बिहार की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर विश्वास कर रही है। इसी वजह से एनडीए की सत्ता में वापसी हो रही है। 14 नवंबर को महागठबंधन गायब होने वाला है। एनडीए की जो भी योजना है वह गरीबों के लिए है।

उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार 20 साल से मुख्यमंत्री हैं। बिहार में लगातार सुधार हो रहा है। महिलाओं के लिए बड़े स्तर पर रोजगार देने की व्यवस्था की जा रही है। इस सरकार में जनता की उन सभी सुविधाओं का ध्यान दिया जा रहा है जिनसे इनको इससे पहले वंचित रखा गया था। आने वाले समय में रोजगार के लिए और व्यवस्था करने की योजना बनाई जा रही है।

भाजपा सांसद ने कहा कि बिहार में जो इस बार वोट प्रतिशत बढ़ा है, वह सबसे ज्यादा विकास और महिलाओं के लिए रोजगार देने से हुआ है। एनडीए पर लोगों को पूरा विश्वास है और उसे आगे भी कायम रखा जाएगा।

उन्होंने एसआईआर पर कहा कि यह कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और असदुद्दीन ओवैसी के बीच पूरे सीमांचल में संघर्ष है कि बांग्लादेशी मतदाताओं का हितचिंतक कौन है और कौन उनके पक्ष की बात करने के लिए सबसे पहले आगे आता है। इसी वजह से इन नेताओं ने वक्फ और एसआईआर का मुद्दा उठाया है।

उन्होंने कहा कि इन लोगों को यह नहीं पता कि इस बारे में बिहार की जनता को पता चल गया है और वो लोग एनडीए के साथ आ गए हैं। जनता को अब इन पर विश्वास नहीं रह गया है, इसीलिए ये लोग महागठबंधन के बहकावे में नहीं आने वाले हैं।

निशिकांत दुबे ने कहा कि एनडीए के वरिष्ठ नेताओं का रविवार को रोड शो होगा और इसके बाद विपक्ष का कोई अस्तित्व देखने को नहीं मिलने वाला है। एनडीए के प्रत्याशियों की रैलियों में दिख रही भीड़ से ही पता चल जाता है किसकी सरकार बनने वाली है।

--आईएएनएस

 

 

