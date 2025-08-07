भारत समाचार

Opposition Vs Government India: 'राहुल गांधी देशद्रोह कर रहे हैं', अमेरिकी टैरिफ पर सियासत के बीच भाजपा सांसद ने कांग्रेस को घेरा

US टैरिफ विवाद पर बीजेपी का पलटवार, राहुल गांधी पर निशिकांत दुबे ने लगाया देशद्रोह का आरोप।
Aug 07, 2025, 11:58 AM
नई दिल्ली:  भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे ने अमेरिकी टैरिफ को लेकर मचे राजनीतिक घमासान के बीच राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला है। निशिकांत दुबे ने कहा कि राहुल गांधी देशद्रोह कर रहे हैं।

भारत सरकार किसान हित में अपने फैसले पर अडिग है, तो इससे बौखलाए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दबाव बनाने के लिए टैरिफ का सहारा ले रहे हैं। अमेरिका ने टैरिफ को बढ़ाकर 50 प्रतिशत किया है। इस स्थिति में विपक्ष सरकार पर हमलावर है। गुरुवार को, इस पर पलटवार करते हुए भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कहा, "विपक्ष सिर्फ हमला कर रहा है, राहुल गांधी देशद्रोह कर रहे हैं, जिस तरह से वह अभी बोल रहे हैं। यही वह समय है जब पूरे देश को एकजुट होना चाहिए, एक साथ आना चाहिए।"

 

इससे पहले, राहुल गांधी अमेरिकी टैरिफ को लेकर सरकार को घेर चुके हैं। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर एक पोस्ट में लिखा, "डोनाल्ड ट्रंप का 50 प्रतिशत टैरिफ आर्थिक ब्लैकमेल है। यह भारत को एक अनुचित व्यापार समझौते के लिए धमकाने का एक प्रयास है। सरकार को अपनी कमजोरी को भारतीय जनता के हितों पर हावी नहीं होने देना चाहिए।" राहुल गांधी पहले भारतीय अर्थव्यवस्था को 'मृत अर्थव्यवस्था' भी बता चुके हैं।

 

इस बीच, भाजपा सांसद कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी ने अमेरिकी टैरिफ को लेकर डोनाल्ड ट्रंप पर सवाल उठाए। समाचार एजेंसी आईएएनएस से बातचीत में उन्होंने कहा, "वह बेतुका व्यवहार कर रहा है। आप एक साथ सभी से नहीं लड़ सकते। अगर कोई रणनीति है, तो वह यह है कि दोस्ती करो, फिर उससे भी लड़ो। लेकिन वह (डोनाल्ड ट्रंप) पूरी दुनिया से लड़ रहा है, सिवाय एक देश पाकिस्तान के, जो पूरी तरह से दिवालिया हो चुका है। वह (ट्रंप) ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, कनाडा और रूस से लड़ रहे हैं।"

 

डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ धमकी पर केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने भी जवाब दिया। उन्होंने कहा, "प्रधानमंत्री ने साफ कह दिया है कि हम न डरेंगे, न झुकेंगे। किसानों के हित में फैसले लिए जाएंगे।" तोखन साहू ने यह भी कहा कि चाहे कोई भी टैरिफ लगाए, किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। सरकार राष्ट्र, राष्ट्र के लोगों और किसानों के प्रति प्रतिबद्ध है।

 

भाजपा के राज्यसभा सांसद भीम सिंह ने इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की। पीएम मोदी के 'किसानों के लिए बड़ी कीमत चुकाने को तैयार' वाले संदेश पर उन्होंने कहा, "वह जमीनी स्तर से उठकर प्रधानमंत्री बने हैं, इसलिए वह सभी का दर्द समझते हैं। उनके बयान का स्वागत है, यह उनकी संवेदनशीलता का प्रतिबिंब है।"

 

 

