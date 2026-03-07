भारत समाचार

Nishant Kumar JDU Entry : जदयू की सदस्यता ग्रहण करने से पहले सक्रिय हुए निशांत, युवा विधायकों के साथ की बैठक

नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के बाद निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री की तैयारी
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Mar 07, 2026, 08:11 AM
बिहार: जदयू की सदस्यता ग्रहण करने से पहले सक्रिय हुए निशांत, युवा विधायकों के साथ की बैठक

पटना: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का राज्यसभा जाना तय हो चुका है। ऐसे में उनके पुत्र निशांत के सक्रिय राजनीति में आने की सुगबुगाहट को लोग नए युग की शुरुआत मान रहे हैं।

निशांत के कल यानी रविवार को जदयू की सदस्यता ग्रहण करने की संभावना है, लेकिन उसके पहले ही उनकी सक्रियता बढ़ गई है। नीतीश कुमार के पुत्र शुक्रवार की देर रात पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा के घर पहुंचे और पार्टी के युवा विधायकों और वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक की।

कहा जा रहा है कि इस बैठक में संगठन और सरकार की योजनाओं को लेकर चर्चा की गई तथा नीतीश कुमार के काम करने के तरीके को जारी रखने की चुनौतियों को लेकर चर्चा की गई। उस बैठक में शामिल कई युवा विधायकों ने अपनी बात भी रखी।

जदयू के अंदर यह भी चर्चा है कि निशांत कुमार आने वाले समय में पार्टी की रणनीति तय करने, संगठन को मजबूत करने और युवाओं को जोड़ने पर विशेष ध्यान देंगे।

बता दें कि नीतीश कुमार के राज्यसभा चुनाव के नामांकन करने के बाद जदयू में भारी नाराजगी देखी जा रही थी। कार्यकर्ता बड़ी संख्या में पटना में जुटकर उनके इस फैसले के पुनर्विचार करने की मांग कर रहे थे।

इस बीच, शुक्रवार को नीतीश कुमार ने पार्टी के विधायकों, सांसदों, एमएलसी और वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक की थी और अपनी बात रखी थी। इस बैठक में निशांत कुमार को सक्रिय राजनीति में लाने पर मुहर लगी।

अब निशांत कुमार रविवार को जदयू की सदस्यता ग्रहण करेंगे और पिता नीतीश कुमार की तरह बिहार भ्रमण पर निकलेंगे। इस दौरान वे पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ मिलेंगे और उन्हें समझेंगे। उल्लेखनीय है कि नीतीश कुमार अपने राजनीतिक जीवन में बिहार यात्रा को काफी महत्व दिया है। वे लगातार बिहार भ्रमण करते रहे हैं।

--आईएएनएस

 

 

Bihar PoliticsYouth in politics IndiaJanata Dal UnitedIndian regional politicsIndian DemocracyIndian Political PartiesNitish Kumarpolitical leadership IndiaParliamentary politics IndiaParty organization India

Related posts

Loading...

More from author

Loading...