UK Court : नीरव मोदी की प्रत्यर्पण के खिलाफ दोबारा सुनवाई की याचिका लंदन हाई कोर्ट ने खारिज कर दी

नई दिल्ली: नीरव मोदी की, यूके की अदालतों द्वारा दिए गए अपने प्रत्यर्पण आदेश के खिलाफ कार्यवाही को दोबारा शुरू करने की याचिका, बुधवार को लंदन के हाई कोर्ट ऑफ जस्टिस, किंग्स बेंच डिवीजन ने खारिज कर दी।

इस मामले पर क्राउन प्रॉसिक्यूशन सर्विस के वकील ने जोरदार बहस की, जिसमें उन्हें सीबीआई की एक समर्पित टीम का कुशल सहयोग मिला; इस टीम में वे जांच अधिकारी भी शामिल थे जो सुनवाई के लिए खास तौर पर लंदन गए थे। दोबारा सुनवाई की यह अर्जी 'भंडारी फैसले' के आधार पर दायर की गई थी; हालांकि, सीबीआई के लगातार और समन्वित प्रयासों की बदौलत, इस चुनौती पर सफलतापूर्वक काबू पा लिया गया। फैसला सुनाते हुए हाई कोर्ट ने यह टिप्पणी की कि दोबारा सुनवाई की याचिका और उससे जुड़े हालात इतने असाधारण नहीं हैं कि इस मामले को दोबारा खोला जाए।

सीबीआई, सार्वजनिक क्षेत्र के एक बैंक से जुड़े बड़े वित्तीय घोटाले (पीएनबी घोटाला) के सिलसिले में नीरव मोदी के प्रत्यर्पण की मांग कर रही है, और इस मामले में कानूनी कार्यवाही 2018 से ही चल रही है। 2019 में यूके में गिरफ्तारी के बाद, अदालतों ने नीरव मोदी के प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी थी और उनकी पिछली अपीलों को खारिज कर दिया था; अदालतों ने पाया कि प्रत्यर्पण में कोई कानूनी बाधा नहीं है और भारत में उनके साथ होने वाले बर्ताव के संबंध में दी गई आश्वासनों को स्वीकार कर लिया था। हालांकि, एक अस्थायी कानूनी अड़चन के कारण इस प्रक्रिया में कुछ देरी हुई थी, लेकिन अगस्त 2025 में उस अड़चन को भी दूर कर दिया गया।

नीरव मोदी ने अपनी अपील को दोबारा खोलने के लिए अर्जी दी थी, जिसमें उन्होंने अपने साथ संभावित दुर्व्यवहार (जिसका आधार 'भंडारी फैसला' था) को लेकर चिंता जताई थी, और यह सवाल उठाया था कि क्या भारतीय अधिकारियों द्वारा दिए गए आश्वासन उनके अधिकारों की रक्षा के लिए पर्याप्त हैं। वह 19 मार्च 2019 से ही यूके की जेल में बंद हैं।

नीरव मोदी एक 'भगोड़ा आर्थिक अपराधी' है, जिसकी भारत में सीबीआई द्वारा दर्ज बैंक धोखाधड़ी के एक मामले में सुनवाई के लिए तलाश है; इस मामले में उसने पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) के साथ 6498.20 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की थी।

--आईएएनएस