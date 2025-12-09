भारत समाचार

NIA Delhi Blast Probe : एनआईए ने जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग के जंगलों में तलाशी ली

दिल्ली कार ब्लास्ट केस में एनआईए की अनंतनाग जंगलों में बड़ी कार्रवाई
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Dec 09, 2025, 08:07 AM
दिल्ली कार ब्लास्ट केस: एनआईए ने जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग के जंगलों में तलाशी ली

श्रीनगर: नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (एनआईए) के अधिकारियों ने मंगलवार को दिल्ली कार ब्लास्ट केस के सिलसिले में जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग जिले के जंगलों में तलाशी अभियान चलाया।

आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि एनआईए टीम ने जम्मू-कश्मीर पुलिस की मदद से 10 नवंबर को लाल किले के पास हुए आतंकी धमाके के सिलसिले में जिले के जंगल वाले इलाके में तलाशी शुरू की है।

सूत्रों ने बताया कि एनआईए टीम तलाशी के लिए सही जगह का पता लगाने के लिए दो आरोपियों, डॉ. आदिल राथर और जसीर बिलाल वानी को भी अपने साथ लाई है।

जम्मू-कश्मीर और हरियाणा पुलिस ने हरियाणा के फरीदाबाद इलाके में स्थानीय डॉक्टरों द्वारा चलाए जा रहे एक व्हाइट कॉलर आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया। इसके बाद दो साजिशकर्ताओं, डॉ. आदिल राथर और डॉ. मुजम्मिल गनई को गिरफ्तार किया गया, जबकि तीसरा साजिशकर्ता, डॉ. उमर नबी, गिरफ्तारी से बच निकला।

बाद में, डॉ. उमर नबी ने लाल किले के पास अपनी विस्फोटक से भरी कार में धमाका किया। इस धमाके में वह भी मारा गया।

जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने हाल ही में कहा था कि आतंकी साजिश की जड़ एक लव अफेयर में थी। उन्होंने कहा कि आतंकी साजिश करने वालों में से एक, डॉ. मुजम्मिल गनई का एक लोकल लड़की के साथ अफेयर था। जब मुजम्मिल ने अपनी गर्लफ्रेंड को नजरअंदाज करना शुरू किया, तो दोनों के बीच दूरियां आ गईं।

इसके बाद, नाराज गर्लफ्रेंड पुलिस के पास गई और बताया कि जैश-ए-मोहम्मद संगठन के पोस्टर डॉ. मुजम्मिल ने चिपकाए थे। मुजम्मिल की गिरफ्तारी से एक मौलवी की गिरफ्तारी हुई और फिर पुलिस ने पूरी साजिश का पर्दाफाश किया।

व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल के सिलसिले में पुलिस ने डॉ. उमर फारूक और उनकी पत्नी शहजादा को भी गिरफ्तार किया। इस जोड़े पर अपनी सोशल स्टेटस का इस्तेमाल करके युवाओं को आतंकवाद की ओर लुभाने का आरोप है।

वहीं, शहजादा अख्तर पर महिलाओं के आतंकी ग्रुप 'दुख्तरान-ए-मिल्लत' को फिर से शुरू करने की कोशिश करने का आरोप है, जो 2018 में अपनी मुखिया आसिया अंद्राबी की गिरफ्तारी के बाद बंद हो गया था।

--आईएएनएस

 

 

Radicalisation IssuesSecurity Agenciesdelhi blast caseNIA OperationsKashmir updatesnational securityterror investigation

Related posts

Loading...

More from author

Loading...