NIA Raids Kolkata : बांग्लादेश की नाबालिग लड़की की तस्करी मामले में पश्चिम बंगाल से दो आरोपी गिरफ्तार

नई दिल्ली: राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने बांग्लादेश की एक नाबालिग लड़की की तस्करी से जुड़े मामले में शनिवार को पश्चिम बंगाल के कोलकाता और बांगनान इलाकों में पांच जगहों पर छापेमारी की।

इस कार्रवाई में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनकी पहचान आमिर अली शेख और अमल कृष्ण मंडल के रूप में हुई है। दोनों आरोपी उत्तर 24 परगना जिले के रहने वाले हैं।

एनआईए ने बताया कि यह मामला मानव तस्करी से जुड़ा है, जिसमें बांग्लादेश की एक नाबालिग लड़की को नौकरी का झांसा देकर अवैध रूप से भारत लाया गया और यहां उसका शोषण किया गया।

इस छापेमारी के दौरान भारतीय और बांग्लादेशी मुद्रा सहित अन्य विदेशी मुद्राएं और कई आपत्तिजनक दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं। जांच एजेंसी का मानना है कि यह सभी चीजें इस अंतरराष्ट्रीय तस्करी नेटवर्क के संचालन से जुड़ी हुई हैं।

एनआईए का कहना है कि इस मामले की जांच अब भी जारी है और आने वाले दिनों में और भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं। एजेंसी इस नेटवर्क के अन्य सदस्यों और अंतरराष्ट्रीय कड़ियों की भी तलाश में जुटी है।

एनआईए लगातार मानव तस्करी जैसे संगठित अपराधों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। खासकर सीमावर्ती इलाकों में सक्रिय ऐसे गिरोहों को चिन्हित कर उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जा रही है।

एनआईए की इस कार्रवाई को बांग्लादेश से भारत में नाबालिग लड़कियों की तस्करी में लिप्त नेटवर्क को तोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

एनआईए मानव तस्करी जैसे गंभीर अपराधों के प्रति सख्त रुख अपनाए हुए है और पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए हर संभव कदम उठा रही है।

बता दें कि तलाशी अभियान के परिणामस्वरूप भारी मात्रा में भारतीय, बांग्लादेशी और अन्य विदेशी मुद्राएं तथा कई आपत्तिजनक दस्तावेज जब्त किए गए हैं।