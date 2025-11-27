भारत समाचार

NIA Faridabad Raid : फरीदाबाद में एनआईए ने केमिकल की दुकान में मारा छापा, जानिए पूरा मामला

एनआईए ने फरीदाबाद में केमिकल दुकान पर छापेमारी कर बिक्री रिकॉर्ड खंगाले।
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Nov 27, 2025, 05:07 PM
फरीदाबाद: राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने गुरुवार दोपहर को फरीदाबाद के एनआईटी नेहरू ग्राउंड में स्थित बीआर साइंटिफिक एंड केमिकल की दुकान पर छापेमारी की। एजेंसी ने यहां से बेचे गए केमिकल के रिकॉर्ड की जांच की।

पुलिस सूत्रों के अनुसार, बीआर साइंटिफिक एंड केमिकल एक अधिकृत डीलर है और इसके मालिक लाल बाबू हैं। उनकी दुकान से कॉलेज, यूनिवर्सिटी और अस्पतालों की लैब में आवश्यक केमिकल सप्लाई किया जाता है।

एनआईए के पास यह जानकारी थी कि जांच में शामिल व्यक्ति डॉ. मुजम्मिल ने यहीं से केमिकल खरीदा था। इस संदर्भ में एजेंसी ने बिक्री रिकॉर्ड और अन्य संबंधित दस्तावेज की जांच की। अल फलाह यूनिवर्सिटी फरीदाबाद से जुड़ा डॉ. मुजम्मिल आतंकी नेटवर्क से जुड़े एक बड़े मामले में आरोपी है।

सूत्रों के मुताबिक, एजेंसी ने कुछ रिकॉर्डों को कब्जे में भी लिया है, हालांकि अभी इस बात की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है।

सूत्रों ने बताया कि इस छापेमारी में विशेष ध्यान उन रिकॉर्ड पर दिया गया है, जिनमें डॉ. मुजम्मिल द्वारा खरीदे गए केमिकल का विवरण दर्ज है। यह कदम जांच एजेंसी की उस जानकारी के आधार पर उठाया गया, जिसके अनुसार कुछ संदिग्ध गतिविधियों में इन रसायनों का इस्तेमाल हो सकता था।

दुकान मालिक लाल बाबू ने फिलहाल इस मामले पर कोई टिप्पणी नहीं की है। वहीं पुलिस और जांच एजेंसी ने मीडिया से बातचीत करने से फिलहाल इनकार किया है।

विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे रिकॉर्ड और बिक्री की जांच से एजेंसी को संदिग्ध गतिविधियों और किसी भी अवैध इस्तेमाल की पुष्टि करने में मदद मिलेगी। इससे यह सुनिश्चित होगा कि किसी भी तरह के खतरनाक रसायन का गलत इस्तेमाल न हो।

यह कार्रवाई फरीदाबाद में एनआईए की लगातार जांच का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य सुरक्षा सुनिश्चित करना और संदिग्ध गतिविधियों पर रोक लगाना है। एजेंसी ने यह भी संकेत दिया है कि आगे भी इस तरह की छापेमारी जारी रह सकती है, ताकि सभी खरीद और बिक्री का विवरण सही तरीके से जांच में शामिल किया जा सके।

--आईएएनएस

 

 

