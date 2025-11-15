NIA Chargesheet : अंतरराज्यीय हथियार तस्करी मामला: एनआईए ने विशाल पचार के खिलाफ दाखिल किया आरोपपत्र

नई दिल्ली: राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने पाकिस्तान से जुड़े एक अंतरराज्यीय हथियार और मादक पदार्थों की तस्करी के मामले में मास्टरमाइंड विशाल पचार के खिलाफ आरोपपत्र दायर किया है।

मिली जानकारी के अनुसार, एनआईए ने शुक्रवार को जयपुर स्थित एनआईए की विशेष अदालत में दायर किए गए इस आरोपपत्र में विशाल पचार पर विभिन्न संगीन आरोप लगाए गए हैं, जिनमें यूए(पी) अधिनियम, शस्त्र अधिनियम, एनडीपीएस अधिनियम और बीएनएस की धाराएं शामिल हैं।

एनआईए के मुताबिक, विशाल पचार और उसका गैंग राजस्थान, हरियाणा और पंजाब जैसे उत्तरी राज्यों में हथियारों और नशीले पदार्थों की तस्करी का नेटवर्क चला रहा था। ये लोग पाकिस्तान से हथियारों, गोला-बारूद और हेरोइन की आपूर्ति के लिए पाकिस्तान स्थित ऑपरेटरों से जुड़े थे।

इसके साथ ही तस्करी के लिए उच्च-शक्ति वाले ड्रोन का इस्तेमाल किया जाता था, जो सीमावर्ती क्षेत्रों के पास खेपों को गिरा देते थे। इसके बाद गिरोह के सदस्य इन खेपों को भारतीय सीमा पर लाकर आगे वितरण के लिए भेजते थे।

जांच एजेंसी ने यह भी खुलासा किया है कि आरोपी अवैध विदेशी हथियार खरीदते थे ताकि पुलिस और अन्य सरकारी एजेंसियों से बच सकें। इसके अलावा, तस्करी में शामिल लोग एन्क्रिप्टेड संचार चैनल और सीमा पार कूरियर नेटवर्क का इस्तेमाल करते थे।

एनआईए ने जांच में यह पाया कि इस अपराध के पीछे एक संगठित नेटवर्क है, जिसका उद्देश्य भारत में असंतोष फैलाना और युवाओं को नशीली दवाओं का आदी बनाना था।

राष्ट्रीय जांच एजेंसी अभी इस मामले में जांच कर रही है। इसके साथ ही इससे जुड़े अन्य आरोपियों और संदिग्धों की पहचान करने का दावा किया गया है। विशाल ने पूछताछ में कई लोगों के नाम बताए हैं, जिनको पकड़ने के लिए एनआईए की टीम लगातार प्रयास कर रही है।

अधिकारियों ने बताया कि अभी और आरोपियों की गिरफ्तारी के साथ कई मामले सामने आ सकते हैं। फिलहाल विशाल से पूछताछ की जा रही है कि वह किसके माध्यम से हथियार भारत में लाता था और अभी तक किस-किस को हथियार बेचा है।

