Delhi Blast Investigation : एनआईए को मिली बड़ी सफलता, राजधानी से बिलाल नसीर मल्ला गिरफ्तार

दिल्ली धमाका केस में एनआईए ने बड़ी गिरफ्तारी की
Dec 09, 2025, 04:01 PM
दिल्ली विस्फोट: एनआईए को मिली बड़ी सफलता, राजधानी से बिलाल नसीर मल्ला गिरफ्तार

नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली में पिछले महीने हुए बम धमाके की जांच में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने बड़ी कार्रवाई की। एनआईए ने मंगलवार को एक और प्रमुख आरोपी को गिरफ्तार किया है।

एनआईए की टीम ने जम्मू-कश्मीर के बारामूला निवासी डॉ. बिलाल नसीर मल्ला को दिल्ली से गिरफ्तार किया। वह इस मामले में गिरफ्तार होने वाला 8वां आरोपी है। एनआईए की मानें तो विस्फोट में बिलाल की भूमिका बेहद अहम थी। जांच में यह सामने आया है कि बिलाल नसीर मल्ला दिल्ली के लाल किले क्षेत्र में हुए उस भयावह धमाके की साजिश में शामिल था, जिसमें 11 लोगों की मौत हुई थी और कई लोग घायल हुए थे।

एजेंसी के मुताबिक, बिलाल ने मृत आरोपी उमर उन नबी को छिपाने में उसकी मदद की थी और उसे लॉजिस्टिकल सपोर्ट मुहैया कराया था। इसके अलावा, धमाके से जुड़े महत्वपूर्ण सबूतों को नष्ट करने में भी उसने अहम भूमिका निभाई थी। इन गंभीर आरोपों के आधार पर एनआईए को उनकी तलाश थी और मंगलवार को उसे गिरफ्तार कर लिया गया।

एजेंसी ने बयान में कहा है कि यह गिरफ्तारी दिल्ली में हुए घातक आतंकी हमले की साजिश को पूरी तरह उजागर करने की दिशा में एक अहम कदम है। एनआईए विभिन्न केंद्रीय और राज्य एजेंसियों के साथ मिलकर हमले की हर परत को खोलने में जुटी हुई है।

एनआईए ने प्रेस नोट में बताया कि वह इस आतंकी हमले के पीछे की साजिश की जांच जारी रखे हुए है। यह एंटी-टेरर एजेंसी साजिश के सभी पहलुओं का पता लगाने के लिए कई केंद्रीय और राज्य एजेंसियों के साथ मिलकर काम कर रही है।

बता दें कि दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास 10 नवंबर को हुए आतंकी विस्फोट ने पूरे देश को हिला कर रख दिया था। शाम करीब 6:52 बजे हाई ट्रैफिक सिग्नल पर खड़ी सफेद हुंडई आई20 कार में जोरदार धमाका हुआ। विस्फोट इतना भयानक था कि कई गाड़ियां जलकर राख हो गईं, पास की दुकानों के शीशे बिखर गए। इस विस्फोट में 11 लोगों की जान चली गई थी और कई लोग घायल हो गए थे।

इस पूरे मामले की जांच एनआईए कर रही है, जिसमें सुसाइड बॉम्बिंग का भी खुलासा हुआ। मुख्य आरोपी डॉ. उमर (अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़ा), पुलवामा का रहने वाला था, जो आईएसआईएस से प्रेरित बताया जा रहा है।

--आईएएनएस

 

 

