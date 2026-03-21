Government Jobs India : एनएचएसआरसी में टेक्निकल ऑफिसर समेत 31 पदों पर भर्ती शुरू, 1 अप्रैल तक आवेदन का अवसर

नई दिल्ली: सरकारी नौकरी की बेहतर तलाश में जुटे लोगों के लिए एक सुनहरा मौका सामने आया है। नेशनल हेल्थ सिस्टम्स रिसोर्स सेंटर (एनएचएसआरसी) नई दिल्ली ने टेक्निकल ऑफिसर समेत 31 विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणाली संसाधन केंद्र (एनएचएसआरसी) ने जिन 31 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं, उनमें टेक्निकल ऑफिसर (मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन), टेक्निकल ऑफिसर (पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप), टेक्निकल ऑफिसर (पीएसडीटी), टेक्निकल ऑफिसर (टीबी कोमोरबिडिटीज), टेक्निकल ऑफिसर (क्वालिटी एश्योरेंस), टेक्निकल ऑफिसर (एसीएसएम), टेक्निकल ऑफिसर (रिसर्च), टेक्निकल ऑफिसर (सर्विलांस), टेक्निकल ऑफिसर (प्लानिंग एंड डोनर कोऑर्डिनेशन), टेक्निकल ऑफिसर (टीबी-डाइगोनॅस्टिक), टेक्निकल ऑफिसर (ड्रग्स एंड लॉजिस्टिक्स), कंसल्टेंट (एडमिन), टेक्निकल ऑफिसर (एचआरडी), टेक्निकल ऑफिसर (फाइनेंस), और कंसल्टेंट (अकाउंट्स) के 1-1 पद, सीनियर कंसल्टेंट (एलएससीएम), कंसल्टेंट (एलएससीएम), कंसल्टेंट (प्रोक्योरमेंट) और जूनियर कंसल्टेंट (अकाउंट्स) के 2-2 पद, कंसल्टेंट (फाइनेंस) के 3 पद और जूनियर कंसल्टेंट (प्रोग्राम असिस्टेंट) के 5 पद शामिल हैं।

इन पदों के लिए ऑनलाइन मोड में आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है और अप्लाई करने की अंतिम तिथि 1 अप्रैल निर्धारित की गई है। ऐसे में जो योग्य और इच्छुक उम्मीदवार एप्लीकेशन फॉर्म भरने की सोच रहे हैं। वे आधिकारिक वेबसाइट पर जाने के बाद तय समय सीमा के भीतर अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म जमा कर सकते हैं।

आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के पास मान्यता प्राप्त संस्थान या यूनिवर्सिटी से संबंधित पद अनुसार ग्रेजुएशन, पोस्ट-ग्रेजुएशन की डिग्री या डिप्लोमा एमए/एमसडब्ल्यू/एमबीए/एमएससी/एमकॉम/एमटेक/पीजीडी/बीए/बीएससी/बीकॉम/बीबीए/बीटेक/बीफार्म/एमबीबीएस/एमडी/एमएस/पीएचडी/एमपीएच/एमएचए/एमसडब्ल्यू/एमए या अन्य में होनी चाहिए। इसी के साथ कैंडिडेट्स के पास अन्य निर्धारित पात्रता का होना भी अनिवार्य है।

उम्मीदवारों की अधिकतम आयु 65 साल निर्धारित की गई है, जिसकी गणना आवेदन की अंतिम तिथि के आधार पर की जाएगी। चयनित कैंडिडेट्स की सैलरी पद अनुसार 45,000 से 1,45,000 रुपए के बीच प्रति महीने होगी।

ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उम्मीदवार सबसे पहले एनएचएसआरसी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। होमपेज पर जाने के बाद जारी पद से संबंधित सक्रिय एप्लीकेशन लिंक पर क्लिक करें। इसके बाद रजिस्ट्रेशन कर लॉगिन करें। फिर फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारियों को दर्ज करें। मांगे गए सभी डॉक्यूमेंट्स को सही साइज और फॉन्ट में अपलोड करें। इसके बाद फॉर्म को चेक कर उसे सबमिट कर दें। लास्ट में एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट भविष्य के लिए निकाल लें।

--आईएएनएस