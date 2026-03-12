Civil Engineering Careers : एनएचपीसी में ट्रेनी इंजीनियर के 72 पदों पर निकली वैकेंसी, जल्द शुरू होंगे आवेदन

नई दिल्ली: देश के लाखों युवाओं का सपना सरकारी नौकरी करने का होता है। अगर आप भी उन्हीं में से एक हैं, तो नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन (एनएचपीसी) लिमिटेड ने आपके लिए ट्रेनी इंजीनियर के विभिन्न 72 पदों पर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन गुरुवार को जारी किया है।

एनएचपीसी की ओर से जारी भर्ती के लिए ऑनलाइन मोड में आवेदन प्रक्रिया 16 मार्च को सुबह 10 बजे से शुरू होगी और अप्लाई करने की अंतिम तिथि 6 अप्रैल निर्धारित की गई है। ऐसे में जो योग्य और इच्छुक उम्मीदवार आवेदन करने की सोच रहे हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट पर संबंधित लिंक एक्टिव होने के बाद से लास्ट डेट के शाम 5 बजे तक अपना एप्लीकेशन फॉर्म जमा कर सकते हैं।

एनएचपीसी ने जिन पदों पर वैकेंसी निकाली है, उनमें ट्रेनी इंजीनियर (सिविल) के 11, ट्रेनी इंजीनियर (इलेक्ट्रीकल) के 35 और ट्रेनी इंजीनियर (मैकेनिकल) के 26 पद शामिल हैं। वहीं, आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के पास मान्यता प्राप्त संस्थान या यूनिवर्सिटी से संबंधित पद अनुसार सिविल, इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बीटेक/बीई की डिग्री होनी चाहिए। इसी के साथ कैंडिडेट्स के पास अन्य निर्धारित पात्रता का होना भी आवश्यक है।

आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को अपने वर्ग अनुसार निर्धारित आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन मोड में करना होगा, जो ओबीसी (एनसीएल) के लिए 708 रुपए है। वहीं, अन्य श्रेणी के उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क में छूट दी गई है।

एप्लीकेशन फॉर्म भरने वाले उम्मीदवारों की अधिकतम आयु 30 साल निर्धारित की गई है। वहीं, आरक्षित वर्ग से आने वाले कैंडिडेट्स को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी।

सफलतापूर्वक रजिस्ट्रेशन करने वालों में से योग्य कैंडिडेट का चयन गेट स्कोर, ग्रुप डिस्कशन, पर्सनल इंटरव्यू, साइकोमेट्रिक मूल्यांकन और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर किया जाएगा, जिसके बाद चयनित उम्मीदवारों की सैलरी 50,000 से 1,60,000 रुपए प्रति महीने होगी।

ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को सबसे पहले एनएचपीसी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। होमपेज पर जाने के बाद जारी पद से संबंधित एक्टिव लिंक पर क्लिक करें। इसके बाद रजिस्ट्रेशन कर लॉगिन करें। फिर फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारियों को दर्ज करें। मांगे गए सभी डॉक्यूमेंट्स, फोटो, और सिग्नेचर को सही साइज और फॉन्ट में अपलोड करें। आवेदन शुल्क का भुगतान करें। फिर फॉर्म चेक कर सबमिट कर दें। लास्ट में एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट भविष्य के लिए निकाल लें।

