NH Konaraddi Statement : कोनाराड्डी ने कृषि मंत्री बनने की जताई मंशा, कहा- फैसला आलाकमान का होगा

Oct 20, 2025, 08:40 AM
कर्नाटक: कोनाराड्डी ने कृषि मंत्री बनने की जताई मंशा, कहा- फैसला आलाकमान का होगा

धारवाड़: कर्नाटक के राजनीतिक गलियारों में मंत्रिमंडल फेरबदल की संभावना को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं। अगर वास्तव में फेरबदल होता है तो नवलगुंड के विधायक एनएच कोनाराड्डी कथित तौर पर कृषि मंत्री पद पर नजर गड़ाए हुए हैं।

धारवाड़ में कोनाराड्डी ने मीडिया से बातचीत करते हुए खुले शब्दों में कहा, “मैं मंत्री पद का आकांक्षी हूं और कृषि विभाग चाहता हूं। हमारा आलाकमान मजबूत है – मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और राज्य प्रभारी रणदीप सुरजेवाला ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि कोई भी विधायक मुख्यमंत्री परिवर्तन या मंत्रिमंडल फेरबदल को लेकर बयान न दे। अगर कोई बदलाव होता है तो वह केवल मंत्रिमंडल विस्तार होना चाहिए और वह भी आलाकमान की मंजूरी से।”

उन्होंने कहा कि राज्य में वर्तमान सरकार अच्छा काम कर रही है और मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री जो भी निर्णय लेंगे, वही अंतिम होगा। कोनाराड्डी ने कहा, "मैं किसी के बारे में नकारात्मक या सकारात्मक टिप्पणी नहीं करूंगा। मैंने केवल कृषि मंत्री बनने की इच्छा व्यक्त की है। अगर आलाकमान, मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री सहमत होते हैं तो मैं मंत्री बन जाऊंगा।"

वरिष्ठ विधायक कोनाराड्डी ने आगे कहा कि उन्होंने आलाकमान से मंत्री पद की मांग पहले ही रख दी है। उन्होंने बताया कि बिहार चुनाव के बाद 15 से 20 मंत्रियों को हटाने की चर्चा चल रही है। ऐसे में वे उम्मीद करते हैं कि उनके अनुभव और कार्यशैली को देखते हुए उन्हें जिम्मेदारी सौंपी जाएगी।

उन्होंने कहा, "अगर मुझे मंत्री पद मिलता है तो मैं अपने काम से खुद को साबित करूंगा। मैं महादयी, कृष्णा और मेकेदातु परियोजनाओं जैसे जलस्रोत से जुड़े मुद्दों के लिए लगातार संघर्ष करता रहा हूं और किसानों के कल्याण के लिए काम किया है।"

कई किसान संगठनों ने भी कोनाराड्डी को कृषि मंत्री बनाए जाने की मांग की है। उन्होंने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वे कांग्रेस आलाकमान के फैसले के प्रति पूरी तरह वफादार हैं। यह पार्टी का निर्णय होगा कि किसे यह जिम्मेदारी सौंपी जाए। अगर ईश्वर की कृपा रही तो मैं जरूर कृषि मंत्री बनूंगा।

 

 

