Indian Railways Security : पूर्वोत्तर में आरपीएफ का अभियान तेज, 1.93 करोड़ रुपए से अधिक का प्रतिबंधित सामान बरामद

गुवाहाटी: पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे (एनएफआर) की रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) ने अपने अधिकार क्षेत्र में की गई सफल कार्रवाइयों की एक श्रृंखला के माध्यम से अपनी बढ़ी हुई सतर्कता और परिचालन दक्षता का प्रदर्शन किया है।

एनएफआर के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी (सीपीआरओ) कपिंजल किशोर शर्मा ने बताया कि 24 मार्च को चलाए गए अभियानों में गुवाहाटी, कामाख्या, होजाई, न्यू बोंगाईगांव (सभी असम में), अगरतला (त्रिपुरा), अलुआबारी और न्यू जलपाईगुड़ी (दोनों पश्चिम बंगाल में), और समसी (बिहार में) के रेलवे स्टेशन और ट्रेनें शामिल थीं।

एक महत्वपूर्ण मानवीय प्रयास के तहत, गुवाहाटी में आरपीएफ की टीमों ने गुवाहाटी रेलवे स्टेशन पर एक ट्रेन से एक नाबालिग लड़के को बचाया। शर्मा ने बताया कि बच्चे को उचित देखभाल, सुरक्षा और पुनर्वास के लिए रेलवे चाइल्डलाइन के माध्यम से बाल कल्याण समिति को सुरक्षित सौंप दिया गया।

एक अन्य बड़े अभियान में, कटिहार की क्राइम इंटेलिजेंस ब्रांच (सीआईबी) की एक टीम ने, जिसका नेतृत्व आरपीएफ कर रही थी, समसी रेलवे स्टेशन पर एक दलाल को पकड़ा। आरोपी के पास से 61,700 रुपए से अधिक मूल्य के 14 अवैध ई-टिकट बरामद हुए, जिससे अवैध टिकटिंग गतिविधियों को करारा झटका लगा।

सीपीआरओ ने बताया कि आरपीएफ की टीमों ने गांजा और शराब सहित विभिन्न प्रतिबंधित वस्तुएं भी बरामद कीं, और अवैध हथियार रखने के साथ-साथ नशीला पदार्थ खिलाने (ड्रगिंग) के एक मामले में शामिल अपराधियों को भी पकड़ा; यह कानून-व्यवस्था बनाए रखने के प्रति उनके सक्रिय दृष्टिकोण को और भी रेखांकित करता है।

मार्च महीने के दौरान (26 मार्च तक), एनएफआर की आरपीएफ ने कई स्टेशनों और ट्रेनों में सघन प्रवर्तन अभियान चलाए, जिससे महत्वपूर्ण परिणाम प्राप्त हुए। कुल 268.82 किलोग्राम सूखा गांजा बरामद किया गया, साथ ही सिगरेट, कफ सिरप, हेरोइन, 1,200 किलोग्राम खसखस ​​और शराब भी बरामद हुई। इन नशीले पदार्थों का कुल जब्त मूल्य 1.91 करोड़ रुपए से अधिक होने का अनुमान है।

इन अभियानों के दौरान, 37 व्यक्तियों को पकड़ा गया या गिरफ्तार किया गया। इसके अतिरिक्त, एक मामले में 7.60 लाख रुपए नकद भी बरामद किए गए।

शर्मा ने बताया कि हथियारों और गोला-बारूद से जुड़े मामलों में, आरपीएफ ने एक पिस्तौल, दो मैगजीन और दो जिंदा कारतूस जब्त किए, जिससे रेलवे परिसर में अवैध हथियार रखने पर अंकुश लगाने की उसकी प्रतिबद्धता और मजबूत हुई है।

चोरी से जुड़ी घटनाओं में, आठ अपराधियों को पकड़ा गया, जिसके परिणामस्वरूप सात मोबाइल फोन और एक ट्रॉली बैग बरामद हुआ, जिनका कुल मूल्य 86,000 रुपए है। अवैध टिकटिंग गतिविधियों के खिलाफ की गई कार्रवाई के परिणामस्वरूप, 63,668 रुपए मूल्य के 16 टिकटों के साथ दो दलालों को भी गिरफ्तार किया गया।

इन सामूहिक प्रयासों से कुल बरामदगी और जब्ती का आंकड़ा 1.93 करोड़ रुपए से अधिक हो गया है।

ये लगातार और समन्वित कार्रवाइयां एनएफआर के तहत आरपीएफ की उस प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं, जिसके तहत यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना, गैर-कानूनी गतिविधियों को रोकना और एक सुरक्षित व यात्री-अनुकूल रेल वातावरण बनाए रखना शामिल है। एनएफआर के सीपीआरओ ने बताया कि रेलवे परिसर में सुरक्षा को और अधिक सुदृढ़ करने के लिए लगातार निगरानी रखी जा रही है और सक्रिय प्रवर्तन उपाय किए जा रहे हैं।

--आईएएनएस