Indian Railways : होली के अवसर पर पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे करेगा चार जोड़ी विशेष ट्रेनों का संचालन

गुवाहाटी: अधिकारियों ने रविवार को बताया कि भारतीय रेलवे ने होली के दौरान यात्रियों की सुविधा के लिए विशेष ट्रेनों का संचालन शुरू करके एक बार फिर अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित की है।

पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे (एनएफआर) के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी (सीपीआरओ) कपिनजल किशोर शर्मा के अनुसार, भारतीय रेलवे इस वर्ष 1,500 विशेष ट्रेनों का संचालन करने जा रहा है, जिससे प्रमुख मार्गों पर सुगम और अधिक आरामदायक यात्रा सुनिश्चित होगी।

उन्होंने कहा कि यह सक्रिय योजना त्योहारों की मांग को पूरा करने और लाखों यात्रियों के लिए विश्वसनीय यात्रा विकल्प प्रदान करने के प्रति भारतीय रेलवे की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

सीपीआरओ शर्मा ने आगे बताया कि इस पहल के अनुरूप और होली के त्योहार के दौरान यात्रियों की बढ़ती मांग को देखते हुए, एनएफआर ने फिलहाल चार जोड़ी विशेष ट्रेनों की योजना बनाई है, और आने वाले दिनों में और ट्रेनों की घोषणा की जाएगी।

ये विशेष ट्रेनें नारंगी-गोरखपुर-नारंगी, कटिहार-अमृतसर-कटिहार, डिब्रूगढ़-झंझारपुर-डिब्रूगढ़ और डिब्रूगढ़-कोलकाता-डिब्रूगढ़ के बीच चलेंगी।

ये विशेष ट्रेनें 18 फरवरी से 31 मार्च के बीच अलग-अलग समय पर कई चक्कर लगाएंगी।

इन ट्रेन सेवाओं का उद्देश्य प्रमुख गंतव्यों को जोड़ना और नियमित ट्रेनों में भीड़ कम करना है, ताकि यात्री अपने परिवारों के साथ रंगों का त्योहार सुरक्षित, सुविधाजनक और समय पर मना सकें।

इन विशेष ट्रेनों के ठहराव और समय की जानकारी आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर उपलब्ध है और पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के विभिन्न समाचार पत्रों और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी इसकी सूचना दी जा रही है।

यात्रियों से अनुरोध है कि यात्रा शुरू करने से पहले जानकारी की पुष्टि कर लें।

पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे पूर्वोत्तर के आठ राज्यों के लोगों की सुगम यात्रा के लिए हर त्योहार के मौसम में विशेष ट्रेनें चलाता है।

--आईएएनएस