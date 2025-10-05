भारत समाचार

Railway Digital Ticketing : यात्री सुविधा बढ़ाने के लिए गुवाहाटी रेलवे स्टेशन पर एटीवीएम लगाए गए

गुवाहाटी स्टेशन पर एटीवीएम सुविधा, डिजिटल टिकटिंग से यात्रियों को राहत
Oct 05, 2025, 03:56 AM
गुवाहाटी: पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे (एनएफआर) ने गुवाहाटी रेलवे स्टेशन पर स्वचालित टिकट वेंडिंग मशीनें (एटीवीएम) लगाकर यात्री सुविधा में सुधार की दिशा में एक और कदम उठाया है। अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी।

एनएफआर के महाप्रबंधक चेतन कुमार श्रीवास्तव ने शुक्रवार को इस सुविधा का उद्घाटन किया। यह सुविधा टिकटिंग सेवाओं के आधुनिकीकरण की व्यापक योजना के तहत है। एनएफआर क्षेत्राधिकार के प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर 100 से अधिक एटीवीएम उपलब्ध कराए जा रहे हैं, ताकि यात्रियों को तेज और अधिक सुविधाजनक टिकटिंग अनुभव प्रदान किया जा सके।

एनएफआर के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी (सीपीआरओ) कपिंजल किशोर शर्मा ने कहा कि एटीवीएम को यात्रियों को अनारक्षित ट्रेन टिकट खरीदने की त्वरित, उपयोगकर्ता-अनुकूल और आधुनिक विधि प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

उन्होंने बताया कि इस मशीन से यात्रियों को अब टिकट काउंटरों पर लंबी कतारों में खड़े होने की जरूरत नहीं होगी। इसके बजाय, वे सीधे मशीन पर डिजिटल भुगतान करके आसानी से टिकट प्राप्त कर सकते हैं। इससे समय की बचत होगी और रेलवे स्टेशनों पर भीड़ प्रबंधन भी सुचारू रूप से सुनिश्चित होगा।

सीपीआरओ ने कहा कि यह अनारक्षित टिकट, प्लेटफार्म टिकट और यहां तक ​​कि सीजन टिकट भी जारी कर सकता है, जिससे यह दैनिक यात्रियों के साथ-साथ कभी-कभार यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए भी बहुउद्देशीय सुविधा बन जाएगी।

एक अधिकारी ने बताया कि ऑटोमैटिक टिकट वेंडिंग मशीन (एटीवीएम) का एक बड़ा फायदा यह है कि यह कैशलेस लेनदेन और डिजिटल इंडिया पहल को बढ़ावा देती है।

उन्होंने बताया कि नॉर्थईस्ट फ्रंटियर रेलवे (एनएफआर) ने एटीवीएम के साथ-साथ 13 स्टेशनों पर 36 वाटर वेंडिंग मशीनें (डब्ल्यूवीएम) भी लगाई हैं, जो 24 घंटे साफ, सुरक्षित और किफायती पीने का पानी उपलब्ध कराती हैं।

यह पहल यात्रियों को अपने बर्तनों में पानी भरने के लिए प्रोत्साहित करती है, जिससे पर्यावरण की रक्षा होती है, बोतलबंद पानी पर निर्भरता कम होती है और स्वच्छता व सुविधा सुनिश्चित होती है।

किफायती कीमत पर शुद्ध पानी उपलब्ध होने से डब्ल्यूवीएम 'हर घूंट में स्वच्छता' के संदेश को साकार करती है, जिससे यात्रियों को स्वस्थ यात्रा के लिए सुरक्षित पानी मिलता है।

उन्होंने यह भी कहा कि पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे आने वाले दिनों में अपने नेटवर्क पर ऐसी और अधिक यात्री-अनुकूल सुविधाएं लाने के लिए प्रतिबद्ध है।

गुवाहाटी स्टेशन पर यात्रियों की सुविधा के लिए स्लीपिंग पॉड्स का भी विकास किया जा रहा है और इसके इस वर्ष दिसंबर तक पूरा हो जाने की उम्मीद है।

 

