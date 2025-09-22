Next Gen GST India : पीएम मोदी के संबोधन के बाद निर्मला सीतारमण, अमित शाह और जेपी नड्डा ने साझा किए विचार

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार की शाम 'नेक्स्ट जेन जीएसटी' को लेकर देश को संबोधित किया, जिसे सरकार ने जीएसटी बचत उत्सव नाम दिया। पीएम मोदी के संबोधन के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रतिक्रिया दी।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर एक पोस्ट में लिखा, "नेक्स्ट जेन जीएसटी एक जन-केंद्रित सुधार है, जो गरीबों, मध्यम वर्ग, युवाओं, किसानों, महिलाओं, दुकानदारों और उद्यमियों को सीधा लाभ देगा।"

उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कई महत्वपूर्ण बातें रखीं, जिनमें 'नागरिक देवो भव:' की भावना को बढ़ावा, स्वदेशी अपनाने और गर्व से (ये स्वदेशी है) कहने की अपील, स्थानीय निर्माण को प्रोत्साहन, सहकारी संघवाद पर बल, राज्यों को विकास में बराबरी की भागीदारी की अपील, व्यापार को आसान बनाने और निवेश के लिए भारत को आकर्षक बनाने का आह्वान शामिल हैं।

वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि कांग्रेस और उसके सोशल मीडिया समर्थकों द्वारा इस ऐतिहासिक कदम को लेकर नकारात्मकता फैलाना दुर्भाग्यपूर्ण है।

गृह मंत्री अमित शाह ने 'नेक्स्ट जेन जीएसटी' को 'आत्मनिर्भर भारत' की दिशा में एक बड़ी छलांग बताई। उन्होंने आधिकारिक 'एक्स' पोस्ट के जरिए कहा, "पीएम मोदी ने अपने संबोधन में स्पष्ट किया कि कैसे जीएसटी रिफॉर्म से कृषि, स्वास्थ्य, टेक्सटाइल्स, मैन-मेड फाइबर जैसे क्षेत्रों में टैक्स कम कर मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है।"

अमित शाह ने 'एक्स' पोस्ट में लिखा, "आप भी अपने दैनिक उपयोग की वस्तुओं में स्वदेशी को अपनाकर हर घर को स्वदेशी का प्रतीक बनाएं और आत्मनिर्भर राष्ट्र के निर्माण में योगदान दें।"

भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आधिकारिक 'एक्स' पोस्ट के जरिए कहा, "पीएम मोदी ने अपने संबोधन में बताया कि अगली पीढ़ी का जीएसटी सुधार मध्यम वर्ग, नव-मध्यम वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को कैसे लाभान्वित करेगा। 22 सितंबर से शुरू होने वाला यह सुधार दैनिक आवश्यक वस्तुओं को और अधिक किफायती बनाएगा, परिवारों को राहत प्रदान करेगा और उनके जीवन स्तर में सुधार लाएगा।"

उन्होंने पोस्ट में आगे लिखा, "यह व्यापार करने में आसानी को सरल बनाएगा और देश भर के एमएसएमई क्षेत्र और छोटे उद्यमों को सशक्त बनाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों से स्वदेशी अपनाने का आह्वान भी किया। यह सुधार भारत की विकास गाथा को एक मजबूत बढ़ावा है और त्योहारों के मौसम से पहले प्रत्येक नागरिक के लिए बचत उत्सव का एक उपहार है। इस जन-केंद्रित सुधार को लागू करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी का हार्दिक आभार, जो हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा और एक आत्मनिर्भर और विकसित भारत का मार्ग प्रशस्त करेगा।"