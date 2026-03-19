House Burglary : सूने घर को निशाना बनाकर लाखों की चोरी, नीमकाथाना में सोने-चांदी के आभूषण और नगदी ले उड़े चोर

नीमकाथाना: राजस्थान के नीमकाथाना शहर में चोरी की एक बड़ी वारदात सामने आई है, जहां चोरों ने एक सूने मकान को निशाना बनाकर नगदी और सोने-चांदी के आभूषणों पर हाथ साफ कर दिया। यह घटना रोडवेज बस स्टैंड के पास स्थित वार्ड नंबर 33 की है, जहां निवासी सुभाष चंद्र अग्रवाल के घर में चोरी हुई।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, सुभाष चंद्र अग्रवाल की पत्नी की तबीयत काफी खराब थी। 11 मार्च को उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें नीमकाथाना के जिला अस्पताल से जयपुर रेफर किया गया था। इसके बाद सुभाष अग्रवाल अपनी पत्नी के इलाज के लिए जयपुर चले गए और घर बंद पड़ा रहा। जब उनकी पत्नी की हालत में सुधार हुआ तो वे वापस अपने घर लौटे। घर पहुंचने पर उन्होंने देखा कि मुख्य दरवाजे का ताला टूटा हुआ था और अंदर का सामान बिखरा पड़ा था।

जांच करने पर पता चला कि चोर घर की अलमारी में रखे कीमती सामान को चुरा ले गए हैं। चोरी हुए सामान में सोने और चांदी के आभूषण शामिल हैं, जिनमें चांदी की बेस, चेन, अंगूठी, पायजेब और चांदी के सिक्के शामिल बताए जा रहे हैं। इसके अलावा चोर करीब एक लाख रुपए की नकदी भी अपने साथ ले गए।

घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ शुरू कर दी है और इलाके में किसी भी संदिग्ध गतिविधि के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। साथ ही, आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है, ताकि आरोपियों की पहचान की जा सके।

पुलिस का कहना है कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर घटना का खुलासा किया जाएगा। इस घटना के बाद इलाके के लोगों में डर का माहौल है और वे अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित नजर आ रहे हैं।

--आईएएनएस