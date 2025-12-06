NDMC Redevelopment : सरोजिनी नगर मार्केट में 2 पुनर्विकसित पार्क का उद्घाटन किया

नई दिल्ली: एनडीएमसी के वाइस चेयरमैन कुलजीत सिंह चहल ने शुक्रवार को सरोजिनी नगर में दो पुनर्विकसित पार्क, केशव पार्क और सरोजिनी पार्क का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने शहरी इलाकों को बेहतर बनाने के लिए काउंसिल के वादे को दोहराया।

सभा को संबोधित करते हुए चहल ने सरोजिनी नगर मार्केट के महत्व पर जोर दिया, जो दिल्ली के बड़े कमर्शियल हब में से एक है। यह मार्केट हर दिन हजारों विजिटर्स को आकर्षित करता है।

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि नई दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल (एनडीएमसी) का मिशन सिर्फ काम की नागरिक जरूरतों को पूरा करना नहीं है, बल्कि यह भी पक्का करना है कि शहरी जगहें रहने वालों और आने वालों, दोनों के लिए सुंदरता और मनोरंजन का जरिया बनें।

चहल ने बताया कि इन पार्कों को पुनर्विकसित करने में बड़े पैमाने पर हरियाली, पेड़ लगाना, लैंडस्केपिंग, बेंच लगाना, ब्यूटीफिकेशन और सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर का मेंटेनेंस शामिल था।

चहल ने कहा कि हालांकि एनडीएमसी दिल्ली के कुल एरिया का सिर्फ 3 परसेंट हिस्सा कवर करता है, लेकिन इसका 55 परसेंट एरिया ग्रीन कवर में है।

इस मौके पर सरोजिनी नगर मार्केट ट्रेडर्स एसोसिएशन (एमटीए) के अध्यक्ष अशोक कुमार कालरा, वाइस प्रेसिडेंट सुरजीत सिंह अरोड़ा, जनरल सेक्रेटरी नितिन भाटिया, सरोजिनी नगर एमटीए के दूसरे रिप्रेजेंटेटिव, एनडीएमसी डिपार्टमेंट हेड और सरोजिनी नगर मार्केट से बड़ी संख्या में आए विजिटर मौजूद थे।

एनडीएमसी 1,450 एकड़ ग्रीन स्पेस को मैनेज करता है, जिसमें नेहरू पार्क, सेंट्रल पार्क और संजय झील जैसे बड़े पार्क शामिल हैं।

वाइस चेयरमैन ने इस साल के प्लांटेशन अचीवमेंट्स भी शेयर किए। उन्होंने कहा कि 1 अप्रैल से 31 अक्टूबर के बीच, एनडीएमसी ने अपने एरिया में 3,426 पेड़, 2,993,429 झाड़ियां और 502 बांस के पौधे लगाए।

लोगों की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए, एनडीएमसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 'माँ के नाम पर एक पेड़' पहल के तहत एक खास पौधारोपण अभियान चला रही है, जिसमें आम लोग, छात्र और सरकारी और प्राइवेट संस्थान शामिल हैं।

उन्होंने सरोजिनी नगर मार्केट के विजिटर्स और व्यापारियों से पार्कों को बनाए रखने, उन्हें साफ, हरा-भरा और आकर्षक बनाए रखने में एनडीएमसी का साथ देने की अपील की।

सरोजिनी नगर मार्केट ट्रेडर्स एसोसिएशन ने शहरी ग्रीन स्पेस को बढ़ाने के लिए एनडीएमसी की कोशिशों को सराहा।

चहल ने एनडीएमसी के हेल्थ, हॉर्टिकल्चर और सिविल डिपार्टमेंट के अधिकारियों और कर्मचारियों को पार्कों को फिर से बनाने में उनके काम के लिए तारीफ के सर्टिफिकेट भी दिए।

उन्होंने आगे कहा कि ये ग्रीन कोशिशें राष्ट्रीय राजधानी को सुंदर बनाने के साथ-साथ प्रदूषण के लेवल को कम करने में भी मदद करती हैं।

