दिल्ली: एनडीएमसी के उपाध्यक्ष ने जलभराव रोकने के उपायों की समीक्षा की, खान मार्केट में रात की सफाई में शामिल हुए

नई दिल्ली: एनडीएमसी के उपाध्यक्ष कुलजीत सिंह चहल ने मंगलवार को सुबह-सुबह एनडीएमसी क्षेत्र में जलभराव की आशंका वाले विभिन्न स्थानों का निरीक्षण किया। इस दौरान उनके साथ सिविल, इलेक्ट्रिकल, बागवानी, स्वास्थ्य और सड़क विभागों के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे।

नई दिल्ली नगर परिषद के वीसी ने कहा कि इस पहल का मकसद मॉनसून के मौसम में बिना किसी रुकावट के नागरिक सेवाएं सुनिश्चित करने और जलभराव को कम करने की तैयारियों का जायजा लेना था।

निरीक्षण के दौरान, चहल ने भारती नगर, गोल्फ लिंक्स, तुगलक लेन और पंडारा रोड जैसे जलभराव की ज्यादा संभावना वाले मुख्य इलाकों का दौरा किया, ताकि एनडीएमसी द्वारा की जा रही तैयारियों और बचाव के इंतजामों की समीक्षा की जा सके।

उन्होंने विभाग प्रमुखों को निर्देश दिया कि वे मॉनसून से जुड़े सभी कामों को समय पर पूरा करना सुनिश्चित करें और भारी बारिश के दौरान तुरंत कार्रवाई के लिए विभागों के बीच बेहतर तालमेल बनाए रखें।

चहल ने बताया कि एनडीएमसी ने पहले चरण के तहत 31 मार्च तक 100 प्रतिशत डीसिल्टिंग (गाद निकालने) का काम पूरा कर लिया है, जबकि दूसरा चरण 15 जून तक पूरा हो जाएगा।

उन्होंने कहा कि रोड डिवीजन एक से पांच और सीपी डिवीजन के तहत, एनडीएमसी ने पहले चरण में ही 7,888 बेल माउथ, 4,833 गली ट्रैप और 8,913 मैनहोल साफ किए हैं, जिससे जल निकासी व्यवस्था मजबूत हुई है और जलभराव रोकने में मदद मिली है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा परिकल्पित 'विकसित भारत' और विश्व-स्तरीय शहरी प्रबंधन के विजन के प्रति एनडीएमसी की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए, चहल ने खान मार्केट का आधी रात को भी निरीक्षण किया।

निरीक्षण के दौरान, उन्होंने रात में चल रहे सफ़ाई अभियानों और पुनर्विकास कार्यों की समीक्षा की। निरीक्षण के दौरान स्वास्थ्य, सिविल और अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी और कर्मचारी, साथ ही आरडब्ल्यूए के प्रतिनिधि भी मौजूद थे।

उन्होंने खान मार्केट और उसके आस-पास चल रहे विभिन्न विकास और बुनियादी ढांचे में सुधार के कार्यों की प्रगति रिपोर्ट साझा की, जिनका मकसद नागरिक सुविधाओं को बेहतर बनाना और यहाँ आने वाले लोगों, व्यापारियों और खरीदारों को एक बेहतर अनुभव प्रदान करना है।

चहल ने कहा कि खान मार्केट राष्ट्रीय राजधानी के सबसे प्रमुख और सबसे ज्यादा देखे जाने वाले व्यावसायिक स्थलों में से एक है, जहां हर दिन बड़ी संख्या में स्थानीय लोग, पर्यटक, राजनयिक और अन्य आगंतुक आते हैं।

--आईएएनएस