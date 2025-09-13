Nda Workers Conference : बिहार में एनडीए की लहर, नीतीश कुमार का फिर से मुख्यमंत्री बनना तय: अशोक चौधरी

नवादा: नवादा के गांधी इंटर विद्यालय के मैदान में शुक्रवार को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) का विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में जदयू, भाजपा सहित सभी सहयोगी दलों के हजारों कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया।

कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्ज्वलन के साथ हुई। जदयू जिलाध्यक्ष मुकेश विद्यार्थी ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की, जबकि मंच का संचालन भाजपा जिलाध्यक्ष अनिल मेहता ने किया।

सभा को संबोधित करते हुए बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि एनडीए कार्यकर्ताओं को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में किए जा रहे विकास कार्यों को जन-जन तक पहुंचाना चाहिए।

उन्होंने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे 2025 के विधानसभा चुनाव में 225 सीटें जीतकर नीतीश कुमार को फिर से मुख्यमंत्री बनाने के लिए जी-जान से जुट जाएं। बिहार में एनडीए की लहर है। महागठबंधन के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए उनके नेता घबराहट में अनाप-शनाप बयान दे रहे हैं।

उन्होंने कार्यकर्ताओं से क्षेत्र में सक्रियता बढ़ाने और एनडीए को मजबूत करने का आग्रह किया।

नवादा सांसद विवेक ठाकुर ने कार्यकर्ताओं को अफवाहों से सावधान रहने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार बिहार में सुशासन, सुरक्षा और विकास के लिए संकल्पित है। मैं कार्यकर्ताओं से केंद्र और बिहार सरकार की योजनाओं को गांव-गांव तक पहुंचाने और भ्रामक जानकारियों का मुकाबला करने की अपील करता हूं।

वहीं बिहार सरकार की मंत्री शीला मंडल ने कहा कि देश और बिहार के विकास के लिए एनडीए की सरकार जरूरी है। बिहार और बिहारियों की चिंता केवल एनडीए ही कर सकती है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में गरीबों के लिए कई जनकल्याणकारी योजनाएं शुरू की गई हैं, जिन्होंने बिहार को संवारा है।

भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने कहा कि एनडीए सरकार ने वृद्धजनों और दिव्यांगजनों के लिए पेंशन राशि बढ़ाकर उनका सम्मान किया है। मैं कार्यकर्ताओं से बिहार के विकास के लिए एनडीए सरकार को फिर से सत्ता में लाने की अपील करता हूं ताकि प्रदेश में विकास की गति दोगुनी हो सके।

सम्मेलन में विधान पार्षद अशोक यादव, पूर्व विधायक सुनील कुमार, लोजपा के धीरेंद्र मुन्ना, हम के श्याम सुंदर सिंह, लोजपा (रामविलास) के जिलाध्यक्ष मनोज सिंह, हम जिलाध्यक्ष अशोक मांझी, आरएलएम जिलाध्यक्ष राजेंद्र कुशवाहा समेत तमाम नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे।