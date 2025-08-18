NDA Announcement 2025: रमेश बिधूड़ी ने राधाकृष्णन को दी शुभकामनाएं, कहा- 'अच्छे उपराष्ट्रपति साबित होंगे'

भारत समाचार

Aug 18, 2025, 10:38 AM
नई दिल्ली: महाराष्ट्र के राज्यपाल सी.पी. राधाकृष्णन को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) ने उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया है। इस फैसले के बाद गठबंधन में शामिल दलों के नेता लगातार शुभकामनाएं दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद रमेश बिधूड़ी ने राधाकृष्णन की राष्ट्रीय विचारधारा की तारीफ की।

पूर्व भाजपा सांसद रमेश बिधूड़ी ने आईएएनएस से कहा, "एनडीए ने जो प्रत्याशी घोषित किया है, वे अनुभवी हैं। उन्होंने राष्ट्रवादी विचारधारा को मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ-साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता के रूप में कार्य किया है। बात यह नहीं है कि उन्होंने भाजपा और आरएसएस के साथ किया, बल्कि विचार और सोच की बात है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक ढांचे की बात है।"

उन्होंने कहा, "उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति पद पर संवैधानिक दायित्व पूर्ति करने के लिए लोग आते हैं। वे महाराष्ट्र के गवर्नर हैं, तेलंगाना के भी वर्किंग गवर्नर रहे हैं, और दो बार सांसद भी रहे हैं। वे निश्चित तौर पर एक अच्छे उपराष्ट्रपति के रूप में साबित होंगे।"

एनडीए की तरफ से उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनने के बाद राजनीतिक प्रतिक्रियाओं का सिलसिला जारी है। सोमवार दोपहर वो महाराष्ट्र से दिल्ली के लिए रवाना हुए। इस दौरान महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने खुद विदाई दी। इस मौके पर मुख्यमंत्री के साथ सांस्कृतिक कार्य मंत्री आशिष शेलार भी मौजूद रहे, जिन्होंने राज्यपाल को छत्रपती शिवाजी महाराज के पत्रों की पुस्तक भेंट दी और शुभकामनाओं के साथ उन्हें विदा किया। साथ ही, मुंबई में होने वाले गणेश उत्सव में भाग लेने का आग्रह भी किया।

बता दें कि पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के 21 जुलाई को स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का हवाला देकर दिए गए इस्तीफे के बाद से ही उपराष्ट्रपति का पद खाली है। वहीं, रविवार को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस पद के लिए महाराष्ट्र के राज्यपाल सी.पी. राधाकृष्णन के नाम का ऐलान किया।

 

 

