Bihar Elections 2025 : राजग दलों में कब तक हो जाएगा सीट बंटवारा, संतोष मांझी ने दिए संकेत

पटना: हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के अध्यक्ष संतोष मांझी ने शनिवार को बताया कि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव के लिए कब तक राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) में सीटों का बंटवारा हो जाएगा।

हालांकि उन्होंने अभी तक किसी तारीख पर मुहर नहीं लगाई है, लेकिन इतना जरूर स्पष्ट किया है कि दशहरे के बाद बिहार चुनाव के लिए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के घटक दलों के बीच सीटों का बंटवारा कर लिया जाएगा।

संतोष मांझी ने समाचार एजेंसी आईएएनएस से बातचीत में कहा कि हम सिलसिलेवार तरीके से प्रदेश की सभी विधानसभा सीटों के गणित का अध्ययन करेंगे। इसके बाद यह फैसला करेंगे कि किसे कहां से चुनावी मैदान में उतारा जाए, जो राजनीतिक दृष्टि से फायदेमंद हो। इस दिशा में हमने बैठकें शुरू कर दी हैं।

उन्होंने कहा कि प्रदेश की कुल 243 सीटों में से 220 सीटों पर जीत का परचम लहराने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस दिशा में हमने पूरी रूपरेखा निर्धारित कर ली है, जिसे जल्द ही जमीन पर उतारने के बारे में विचार विमर्श किया जाएगा।

साथ ही, उन्होंने बिहार अधिकार यात्रा में तेजस्वी यादव की ओर से लोगों के बीच में कलम बांटने पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव की मानसिकता तलवार वाली है और वे लोगों के बीच में कलम बांट रहे हैं, जिसे मौजूदा समय में किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जा सकता। लोग अब उनकी मानसिकता से वाकिफ हो चुके हैं। मैं बार-बार कह रहा हूं कि कोई अगर दुर्जन व्यक्ति संत का लिबास ओढ़ ले तो उसे हम संत नहीं कह सकते हैं। वैसे भी मैं समझता हूं कि प्रदेश की जनता उन्हें पहचान चुकी है। अब प्रदेश की जनता उनके जाल में फंसने वाली नहीं है।

उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव के पास लोगों के बीच में कुछ भी दिखाने के लिए नहीं है। इतने साल तक उनकी सरकार सत्ता में रही, लेकिन प्रदेश की जनता के हित के लिए कोई कदम नहीं उठाए गए। ये लोग सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेंकना जानते हैं और प्रदेश की जनता अब इन्हें समझ चुकी है।

हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के अध्यक्ष संतोष मांझी ने दावा किया कि प्रदेश की जनता जानती है कि अगर कोई विकास के लिए काम कर सकता है तो वह एनडीए है। एनडीए ने अपने शासनकाल में प्रदेश के विकास के लिए कई काम किए हैं और आगे भी करती रहेगी। हमारी सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि प्रदेश में विकास अंतिम छोर तक पहुंचे।

उन्होंने कहा कि हमारी सरकार विकास को लेकर किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार करने वाली नहीं है। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रदेश में चौतरफा विकास की बयान बहे और मैं तो कहूंगा कि लोगों ने इतने वर्षों में हमारी सरकार के कामकाज करने का तरीका देखा है, लोग इससे प्रभावित भी हुए हैं।