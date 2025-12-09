भारत समाचार

NDA Parliamentary Meet : आम आदमी की जिंदगी आसान बनाना सरकार की पहली प्राथमिकता: किरेन रिजिजू

एनडीए बैठक में पीएम मोदी के निर्देश—तेज़ काम, कानून सुधार और युवा सहभागिता
Dec 09, 2025, 07:53 AM
आम आदमी की जिंदगी आसान बनाना सरकार की पहली प्राथमिकता: किरेन रिजिजू

नई दिल्ली: दिल्ली में मंगलवार सुबह हुई एनडीए संसदीय दल की बैठक कई मायनों में खास रही। बैठक खत्म होने के बाद केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने मीडिया से बात की। उन्होंने बताया कि बिहार के नेताओं ने विधानसभा चुनाव में शानदार जीत के लिए विशेष रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी। इस दौरान बिहार के नेताओं ने पीएम मोदी को आश्वस्त किया कि वे राज्य के विकास के लिए पूरी मेहनत से काम करेंगे।

रिजिजू ने बताया कि बैठक में प्रधानमंत्री ने सभी एनडीए सांसदों को अपने-अपने क्षेत्र में और अधिक प्रभावी तरीके से काम करने के निर्देश दिए। पीएम मोदी ने कहा कि देश के आम नागरिक की जिंदगी आसान बनाना हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इसके लिए हर क्षेत्र में निरंतर सुधारजरूरी है।

किरेन रिजिजू ने कहा कि पीएम मोदी ने यह भी बताया कि किसी भी नागरिक को सरकारी प्रक्रिया के कारण अनावश्यक तकलीफ नहीं होनी चाहिए। कानून जनता के लिए सुविधा का माध्यम होना चाहिए, बोझ नहीं। उन्होंने निर्देश दिया कि ऐसे सभी नियम और कानून, जो बिना कारण आम लोगों को परेशान करते हैं, उनकी समीक्षा की जाए।

बैठक में युवाओं को जोड़ने और प्रेरित करने पर जोर दिया गया। रिजिजू ने बताया कि खेल-कूद और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से युवा ऊर्जा को दिशा देने का सुझाव दिया गया। प्रधानमंत्री ने कहा है कि देश का भविष्य युवाओं के हाथ में है और उन्हें अधिक अवसर देने की आवश्यकता है।

रिजिजू के अनुसार, पीएम मोदी ने सभी एनडीए सहयोगियों से कहा कि देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। अब हमें हर काम पहले से तीन गुना तेजी से पूरा करना होगा। एकजुट होकर काम करना ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है।

रिजिजू ने बताया कि प्रधानमंत्री ने उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए के शानदार प्रदर्शन के लिए सभी सहयोगी दलों को धन्यवाद भी दिया और इसे टीम एनडीए की एकजुटता का प्रतीक बताया।

रिजिजू ने जानकारी दी कि मंगलवार को लोकसभा और राज्यसभा में दो अहम विषयों पर चर्चा होगी। लोकसभा में चुनाव सुधार पर विस्तार से बहस शुरू होगी। यदि चर्चा आज पूरी नहीं होती है, तो इसे बुधवार तक जारी रखा जाएगा।

वहीं, राज्यसभा में वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर विशेष चर्चा शुरू होगी, जिसका प्रारंभ गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। यह चर्चा दो दिनों तक चलेगी।

विपक्ष के कुछ नेताओं द्वारा यह कहे जाने पर कि बंगाल चुनाव को देखते हुए वंदे मातरम पर चर्चा हो रही है, इस पर रिजिजू ने कटाक्ष करते हुए कहा, "150 साल पूरे हुए हैं तो अब चर्चा होगी ही। सालगिरह क्या हम तय करते हैं?"

--आईएएनएस

 

 

