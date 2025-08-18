नई दिल्‍ली: राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) की ओर से सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया गया है। जगदीप धनखड़ के इस्‍तीफे के बाद से यह पद खाली था। उत्तर प्रदेश के मंत्री संजय निषाद ने राधाकृष्णन को बधाई दी है।

संजय निषाद ने आईएएनएस से बातचीत के दौरान कहा कि मैं बधाई देता हूं। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा पंडित दीनदयाल उपाध्याय के दृष्टिकोण के अनुरूप समाज के सबसे निचले स्तर के लोगों को मुख्यधारा में लाने के लिए काम किया है, जिसके कारण एनडीए का गठन हुआ।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी के लगाए गए आरोपों को लेकर चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर संजय निषाद ने कहा कि चुनाव आयोग एक स्वतंत्र एजेंसी है जो निष्पक्ष होकर काम करते हुए सत्ताधारी और विपक्षी दोनों दलों को समान अवसर प्रदान करती है। विपक्ष के आरोप निराधार हैं और उनकी मंशा गलत है। चुनाव आयोग संविधान के अनुसार काम कर रहा है। विपक्ष ने चुनाव आयोग की शक्तियों का दुरुपयोग किया, वहीं आज के समय में इसका सदुपयोग किया जा रहा है। मैं चुनाव आयोग से यही अपील करता हूं कि देश को आजाद कराने वाली जातियां जिनको अंग्रेजों ने उखाड़ दिया था, उनको अधिकार से वंचित न किया जाए। एक अभियान के तहत इन जातियों को वोट देने का अवसर दिया जाए।

उन्‍होंने कहा कि राहुल गांधी के सारे आरोप निराधार हैं। आरोप-प्रत्‍यारोप के अलावा कुछ नहीं बचा है। जनता ने राहुल गांधी को छुपा दिया था, अब छपने के लिए यह सब किया जा रहा है।

भाजपा सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि चुनाव आयोग ने पूरी प्रक्रिया को स्पष्ट रूप से समझाया है और चुनाव प्रक्रियाओं को रेखांकित किया है। हमारे विपक्षी मित्रों, विशेष रूप से कांग्रेस, को इससे कोई सरोकार नहीं है।